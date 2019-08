vor 47 Min.

Knapp am Auftaktsieg vorbei

Aufsteiger TSG Untermaxfeld führt gegen den SSV Alsmoos/Petersdorf bis zur 89. Minute mit 1:0, muss dann aber noch den Ausgleich hinnehmen

Erst kurz vor Schluss musste Kreisliga-Aufsteiger TSG Untermaxfeld im ersten Saisonspiel gegen den SSV Alsmoos/Petersdorf den unglücklichen 1:1-Ausgleich hinnehmen.

Untermaxfeld – Alsmoos/Pet. 1:1

In der siebten Minute gab es die erste Großchance für die Gastgeber: Michael Beck legt den Ball quer in den Sechzehner. Ray Bishop scheitert jedoch an einer Glanztat von SSV-Keeper Schindele. Zehn Minuten später die nächste Möglichkeit für die TSG. Erneut war es Bishop, dessen Schuss aus der Drehung knapp vorbeistrich. Besser machten es die Hausherren in der 23. Minute: Nach starker Vorarbeit von Bishop vollstreckte der freistehende Michael Beck zur Führung. Einige Minuten später folgte auch die erste Großchance für Alsmoos-Petersdorf: Lars Jaud scheitert frei vor TSG-Keeper Sven Litter. Im direkten Gegenzug waren dann wieder die Hausherren an der Reihe: Zuerst konnte ein Schuss von Lukas Gottschall in letzter Sekunde abgeblockt werden, ehe im Nachsetzen Beck am erneut herausragend reagierenden Gäste-Keeper scheiterte.

Nach Wiederbeginn spielte sich das Geschehen zunächst vor allem zwischen den beiden Strafräumen ab. In der 74. Minute folgte dann der erste Aufreger der zweiten Halbzeit: Nach einem starken Solo von Spielvogel legte dieser im Sechzehner quer auf Fricke. Doch auch dieser scheiterte an SSV-Keeper Schindele. In der Folge dezimierten sich die Hausherren durch zwei gelb-rote Karten für Gottschall und Reiter selbst. Die Gäste warfen nun alles nach vorne, mussten aber in der Schlussphase ebenfalls einen Platzverweis (Braunmüller/Gelb-Rot) hinnehmen. Untermaxfeld verteidigte zwar leidenschaftlich, brachte aber den Sieg letztlich nicht über die Zeit. Nach einem Fehlpass der TSG verwandelt Lars Jaudt in der 89. Minute eiskalt. (tsg)

Pöttmes – Langenmosen 4:0

Trotz der letztlich klaren Niederlage, die aber auch viel zu hoch ausfiel, zogen sich die Czerny/Grammer-Schützlinge gut aus der Affäre. Gheorghe Geanta brachte den Favoriten früh in Führung (5.). Nachdem der DJK ein glasklarer Elfer verweigert wurde (10.), gab es in der 30. Minute doch Strafstoß für die Gäste. Nachdem Jürgen Grammer gefoult worden war, scheiterte Michael Baierl mit seinem zu unplatzierten Schuss an TSV-Keeper Tinkert.

In der 50. Minute fiel das 2:0, als Michel Korenik nach einem Pfostentreffer von Simon Fischer abstaubte. Fischer selbst erhöhte dann nur 120 Sekunden später nach toller Einzelaktion auf 3:0 (52.). Das Spiel war natürlich vorzeitig entschieden. In der 78. Minute parierte DJK-Keeper Patrick Behr einen Foulelfmeter von Korenik glänzend. Nachdem Jürgen Grammer den Pfosten getroffen hatte, markierte der alles überragende Simon Fischer den 4:0-Endstand (89.). Am zweiten Spieltag empfängt die DJK Langenmosen den Aufsteiger TSG Untermaxfeld zum Lokalderby. (nr)

