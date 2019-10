vor 17 Min.

Krzyzanowski platzt der Kragen

Trainer des VfR Neuburg fühlt sich beim 1:1-Remis gegen den Spitzenreiter aus Gundelfingen verpfiffen. Trotz Unterzahl zeigt seine Mannschaft eine tolle Moral

Von Dirk Sing

Christian Krzyzanowski ist eigentlich nicht dafür bekannt, im Anschluss an die Landesliga-Partien seiner Schützlinge den jeweiligen Schiedsrichter ins Zentrum seiner Analysen zu rücken. Doch am Samstag musste der Frust einfach einmal raus. „Wir sind jetzt das wiederholte Mal in dieser Saison regelrecht verpfiffen worden“, schimpfte der Trainer des VfR Neuburg und ergänzte: „Wenn ein Bayernliga-Schiedsrichter keine Lust hat, in der Landesliga zu pfeifen und dann eine derart schlechte Leistung abliefert, soll er es lieber lassen. Aber so macht das Ganze keinen Sinn.“

Rumms, das saß! Zur Weißglut im Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer FC Gundelfingen hatten den Neuburger Coach vor allem zwei Entscheidungen von Referee Michael Krug im ersten Durchgang gebracht, die letztlich zweifelsohne einen großen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf genommen hatten. Zunächst bekam Nico Schröttle wegen einer Unmutsäußerung nach einem nicht geahndeten Foulspiel („Das ist doch ein Witz“) die Gelbe Karte unter die Nase gerieben (28.), ehe nur neun Minuten später der Arbeitstag des VfR-Angreifers vorzeitig beendet war. Bei einem Zweikampf um den Ball im gegnerischen Fünf-Meter-Raum kam Schröttle, der das Spielgerät über die Torlinie befördern wollte, einen Tick zu spät und traf Gundelfingers Julian Elze am Fuß. Nach kurzem Zögern schickte Krug den verdutzten Neuburger mit Gelb-Rot vom Platz.

„In meinen Augen war das ein ganz normaler Zweikampf“, meinte Krzyzanowski, für den es „schon sehr auffällig ist, wie wir in den vergangenen Wochen immer wieder benachteiligt werden.“

Bis zum Platzverweis Schröttles hatten die erneut ersatzgeschwächten Lilaweißen, bei denen zumindest Matthias Riedelsheimer und vor allem Michael Denz nach mehrwöchiger Verletzungspause ihre Comebacks feierten, dem Klassenprimus einen mehr als ordentlichen Kampf geliefert. Schröttle selbst hätte sein Team bereits in der zwölften Minute in Führung bringen können, scheiterte mit seinem Schuss aus der Drehung jedoch an FCG-Keeper Dominik Dewein (12.). Auf der Gegenseite musste Dominik Jozinovic in der 35. Minute bei einem Versuch von Philipp Schmid ran (37.).

Als die numerisch überlegenen Gäste schließlich nach Wiederbeginn durch Schmid, der nach einer schönen Kombination mit Jonas Schneider und Elze das Spielgerät nur noch ins leere VfR-Gehäuse einschieben musste, in Front gingen (50.), schien das Pendel endgültig zugunsten des Klassenprimus auszuschlagen. Und hätte Jozinovic im Anschluss nicht gegen den erneut freistehenden Schmid großartig reagiert (62.), wäre diese Partie wohl auch entschieden gewesen. So aber reichte den weiterhin toll kämpfenden Gastgebern eine Standard-Situation zum Ausgleich: Nach einer Ecke von Rainer Meisinger stand der aufgerückte Denz goldrichtig und traf per Kopf zum 1:1 (65.). „Auch wenn Denzi nach seiner langen Pause erst bei 50 Prozent ist, hat er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und ihr damit extrem geholfen“, lobte Krzyzanowski. Dass seine Truppe am Ende „einen verdienten Zähler der Moral“ einfuhr, daran hatte zweifelsohne auch Keeper Dominik Jozinovic in der Schlussphase entscheidenden Anteil. Innerhalb von 120 Sekunden rettete er seinem Team mit erstklassigen Paraden gegen Manuel Müller (79.) und abermals Schmid (81.) das 1:1-Unentschieden.

VfR Neuburg: Jozinovic, Riedelsheimer, Heckel (59. Stegmeir), Schröttle, Meisinger, Belousow (63. Abou-Khalil), R. Schröder, Friedl, Denz, Klink (83. Egen), D. Schröder. – Zuschauer: 270.

