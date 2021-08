FC Ehekirchen: Viel Aufwand, aber kein Ertrag

Plus FC Ehekirchen erspielt sich gegen Bad Heilbrunn etliche Chancen, verliert aber am Ende dennoch mit 1:2.

Nichts wurde es für den Landesligisten FC Ehekirchen mit dem erhofften Sieg im Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn. Das Team des verletzten Spielertrainers Michael Panknin musste sich mit 1:2 geschlagen geben.