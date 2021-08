Fc Ehekirchen: Viel Aufwand, aber kein Ertrag

FC Ehekirchen erspielt sich gegen Bad Heilbrunn etliche Chancen, verliert aber am Ende dennoch mit 1:2.

Nichts wurde es für den Landesligisten FC Ehekirchen mit dem erhofften Sieg im Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn. Das Team des verletzten Spielertrainers Michael Panknin musste sich mit 1:2 geschlagen geben.

Die erste Torchance in einer ereignisarmen ersten Halbzeit gehörte dem Heimteam. Nach drei Minuten spielte der FCE einen sehenswerten Angriff über die linke Seite. Mit einem Doppelpass spielten sich Jakob Schaller und Christoph Hollinger frei. Seine flache Hereingabe fand Matthias Rutkowski freistehend in der Mitte, der den Ball aber nicht richtig traf. Im weiteren Verlauf merkte man beiden Teams die Wichtigkeit dieser Begegnung an. Keiner wollte verlieren, sodass man sich zunächst im Mittelfeld neutralisierte. In der 38. Minute setzte sich Christoph Hollinger zentral vorm Strafraum schön durch. Sein Schlenzer verfehlte den Kasten jedoch knapp. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Bei der ersten Aktion in der zweiten Halbzeit tauchte Nico Ledl vor Bad Heilbrunns Bestem, Christoph Hüttl, auf. Den Schuss aus acht Metern hielt der gegnerische Keeper hervorragend. In der 55. Minute ging das Heimteam dann aber doch in Führung: Eine Flanke von Rutkowski nickte Ledl zum 1:0 ein. Noch im Jubel vergaßen die Hausherren zu verteidigen und mussten prompt den Ausgleich hinnehmen. Anton Krinner tauchte allein vor FCE-Schlussmann Simon Lenk auf und überwand diesen mit der ersten Gäste-Möglichkeit in dieser einseitigen Partie (58.).

Auch in der Folge hatte Ehekirchen mehr vom Spiel, ohne sich allerdings große Chancen zu erspielen. Erst in der 91. Minute kam Lucas Labus frei zum Kopfball. Doch der SVB-Goalie klärte mit einem „Wahnsinnsreflex“ auf der Linie. Doch damit aus FCE-Sicht noch nicht genug: 60 Sekunden später kam Benedikt Specker aus 20 Metern frei zum Schuss und brachte die Gäste in Führung.

Danach warf die Heimmannschaft alles nach vorne und wäre beinahe sogar noch belohnt worden. Christoph Hollinger wurde von Ledl mit dem Kopf bedient – aber erneut hielt der überragende Hüttl seinen Kasten sauber.

Ehekirchen: Lenk, Labus, Hackenberg, Ledl, Chr. Hollinger, M. Rutkowski, Müller, Spieler, J. Hollinger (81. Seitle), S. Schröttle, Schaller (18. Topalaj).