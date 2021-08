Liah-Soline Gerich „fliegt“ zum Sieg

14-jähriges Nachwuchstalent des TSV Neuburg holt sich über die 800 Meter-Distanz den süddeutschen Meistertitel.

Eine Saison mit Widrigkeiten – das galt im ganzen Lager der Leichtathleten und ganz besonders für das Lauftalent des TSV 1862 Neuburg, Liah-Soline Gerich.

Anfang des Jahres konnte man nicht miteinander trainieren und es gab keine Möglichkeiten für Wettkämpfe. Die Pandemie ließ es nicht zu und die Regeln im Sport waren stringent. Im Frühsommer hatte sich die 14-Jährige im Training am Arm verletzt und musste noch ein paar Tage wegen der Corona-Impfung ihr Training herunterfahren. Nicht gerade die besten Bedingungen für einen Saison-Höhepunkt.

Von Trainer Michael Tragl bestens vorbereitet

Doch zur süddeutschen Meisterschaft war sie von Trainer Michael Tragl gut vorbereitet. In ihrer Paradedisziplin über 800 Meter musste sich das Neuburger Talent mit 14 weiteren Läuferinnen aus den Leichtathletik-Verbänden Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Pfalz, Rheinland und auch Bayern messen. Die lange Anreise nach Frankfurt am Main in das Leichtathletik-Stadion an der Hahnstraße sollte sich jedoch lohnen. Der Sieg war allerdings keine Selbstverständlichkeit und musste hart erarbeitet werden. „Wir waren beide aufgeregt,“ so Trainer Michael Tragl, der ergänzte: „Außerdem läuft man in solchen Rennen nicht auf Bestzeit, sondern taktiert und versucht zu gewinnen.“ Beim Start kam Gerich nicht gut weg. Sie wurde im Läuferfeld eingeklemmt und konnte sich von ihrer vierten Stelle zunächst nicht lösen. „In diesem Moment fehlte es ihr noch ein wenig an Erfahrung“, berichtete Tragl. „Doch ausgangs der letzten Kurve nahm Liah-Soline die Füße in die Hand und warf ihre ganze Schnelligkeit in den Endspurt“, so der TSV-Coach. Gerich „flog“ regelrecht ins Ziel, wo die Uhr ihre Siegeszeit von 2.19,75 Minuten anzeigte. Die Erleichterung und Freude über ihren Sieg waren ihr deutlich anzusehen.

Zur gleichen Zeit, aber an einem anderen Ort, nahm ihre Vereinskollegin Katharina Firl an den Volksfest-Wettkämpfen in Dachau teil. Ihr gelang über die 200 Meter-Strecke eine Spitzenzeit von 27,68 Sekunden in einem starken Feld als Fünfte, obwohl sie diese Disziplin noch nie in einem offiziellen Wettkampf bestritten hatte. In ihrer Spezialdisziplin über 400 Meter rannte sie in 60,57 Sekunden sogar auf Rang vier. „Das sind tolle Leistungen und wir sind glücklich darüber“, lautete Tragls Urteil, der bereits nach vorne blickte: „Jetzt schauen wir auf die nächste Aufgabe, denn bei den ’Bayerischen’ wollen wir auch eine Medaille holen.“ (al)