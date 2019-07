vor 21 Min.

Lilaweiße spannen Fans auf die Folter

VfR Neuburg tut sich beim 3:1-Heimsieg gegen den SV Mering lange Zeit schwer. Nach dem 0:1-Rückstand bricht Neuzugang Niko Schröttle den Bann. Torwart Jozinovic verhindert Schlimmeres

Von Dirk Sing

Nein, über mangelnde Unterhaltung konnten sich die 235 Zuschauer am Samstagnachmittag in der Sparkassen-Arena wahrlich nicht beschweren. Gleich im ersten Punktspiel der Landesliga-Saison 2019/2020 zwischen dem VfR Neuburg und SV Mering bekam das zahlende Publikum eine breite Palette dessen geboten, was den Fußball-Sport gemeinhin ausmacht: Vier Treffer, zwei (diskussionswürdige) Elfmeter, neun gelbe und eine gelb-rote Karte sowie jede Menge hitziger Diskussionen! Das Wichtigste unter dem Strich: Die Hausherren feierten am Ende einen 3:1-Erfolg und damit einen gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit.

„Gerade für den Kopf ist es natürlich enorm wichtig, wenn man gleich im ersten Punktspiel einen Sieg einfährt“, resümierte VfR-Trainer Christian Krzyzanowski, der letztlich einen „verdienten Erfolg“ seiner Truppe gesehen hatte. Dass sich diese speziell in den ersten 45 Minuten gegen einen überaus diszipliniert und mitunter auch hart einsteigenden Kontrahenten extrem schwertat, speziell in der Offensive Akzente zu setzen, war für Krzyzanowski nicht wirklich überraschend. „Wir haben gewusst, dass wir auf einen sehr defensiv ausgerichteten Gegner treffen würden, der sein Heil in schnellen Kontern suchen würde. Und genau das haben die Meringer im ersten Durchgang auch gut gemacht“, so Krzyzanowski.

Die Lilaweißen hätten sich freilich nicht beschweren dürfen, wären sie mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gegangen. Bereits nach fünf Minuten tauchte Lukas Kristen freistehend vor Dominik Jozinovic auf. Doch der VfR-Schlussmann „klaute“ ihm den Ball gerade noch vom Fuß. Vier Zeigerumdrehungen später lag die SVM-Führung abermals in der Luft. Manuel Lutz hatte sich stark gegen zwei Neuburger durchgesetzt, um dann im Strafraum am Bein von Mathias Stegmeir, der in der Innenverteidigung den verletzten Michael Denz ersetzte, einzufädeln. Den fälligen Strafstoß setzte Maximilian Lutz jedoch an den Pfosten (9.). Kollektives Durchatmen im Lager der Einheimischen, die erst nach einer guten halben Stunde die Kontrolle nach und nach übernahmen. Mehr als eine richtig gute Chance von Ralf Schröder (41.) sprang aber zunächst nicht heraus.

Exakt in einer Phase, in der der VfR Neuburg komplett die Kontrolle über das Geschehen zu haben schien, folgte jedoch die „kalte Dusche“. Ein weites Zuspiel von Stefan Wiedemann landete bei Moritz Buchhart, der Jozinovic mit seinem tollen Heber keine Chance ließ – 0:1 (53.). Neuburg schüttelte sich kurz und schlug bereits fünf Minuten später zurück: Ein erstklassiges Zuspiel des überragenden Sebastian Habermeyer vollendete Niko Schröttle zum 1:1. Für den Ex-Rainer war es zugleich der erste Treffer im VfR-Dress.

Jetzt nahm dieses Match so richtig Fahrt auf. Nachdem Lukas Krebold seinem Team einen „Bärendienst“ erwiesen hatte, als er wegen Spielverzögerung die gelb-rote Karte kassierte (70.), stand Schiedsrichter Philipp Rank in der 80. Minute erneut im Blickpunkt: Bei einem Zweikampf im SVM-Strafraum an der Torauslinie zwischen Kristen und Habermeyer entschied der Referee auf Elfmeter – eine harte Entscheidung! Ralf Schröder war’s egal, er vollstreckte sicher zum 2:1.

Trotz der numerischen Überzahl und Führung im Rücken musste der VfR in der Schlussphase gewaltig zittern und konnte sich letztlich sogar bei Keeper Jozinovic bedanken, der den „Dreier“ mit zwei starken Paraden festhielt. Erst unmittelbar vor dem Ende sorgte ein „Billard-Treffer“ von Habermeyer (90./sein Schuss ging über den Umweg Pfosten/gegnerischer Torhüter über die Linie) für die endgültige Entscheidung in diesem unterhaltsamen Auftaktmatch.

VfR Neuburg: Jozinovic, R. Schröder, Klink, Stegmeir, Eberwein, Riedelsheimer, D. Schröder (86. Osmani), Meisinger (84. Belousow), N. Schröttle, Habermeyer, Friedl (76. Golling). – Zuschauer: 235.

