vor 29 Min.

Neues Ehrenmitglied beim Karate-Dojo Neuburg

Volker Kurtz wird für seine Verdienste für den Verein ausgezeichnet. Einige Karatekas nahmen an einem Lehrgang in Aalen teil – und überzeugten mit ihren Leistungen

Von Birgit Ansbacher

Das Karate-Dojo Kiyomasa Neuburg hat bei seiner Weihnachtsfeier verdiente Mitglieder geehrt. Außerdem nahmen 40 Sportler an einem Jahresabschlusslehrgang in Aalen von Bundestrainer Nagai Shihan (9. Dan) teil.

Die Weihnachtsfeier fand in feierlichem Rahmen in der Gaststätte „Vogelsang“ in Weichering statt. Erster Vorsitzender Ralf Köchl ehrte dabei langjährige Mitglieder des Vereins. Georg Wurm bekam für seine 20-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und ein kleines Geschenk überreicht. Bereits 30 Jahre ist Sonja Ruf beim Dojo Kiyomasa. Der Höhepunkt war aber die Ernennung von Volker Kurtz zum Ehrenmitglied. Ralf Köchl gab in der Laudatio einen kurzen Überblick über dessen Lebensweg und hob die immerwährende berufliche und sportliche Aktivität von Volker Kurtz hervor. So hatte er lange vor seinem Beitritt zum Dojo beispielsweise körperlich behinderte Kinder im Turnen und Schwimmen trainiert und war mit diesen auf Lehrgängen und Wettkämpfen im Bundesgebiet unterwegs. Ende der 90er Jahre, zu dieser Zeit schon über 50 Jahre alt, trat er dem Dojo Kiyomasa bei und erreichte den Braungurt. Seit dem Jahr 2011 ist er als Kassenwart tätig und sorgt sorgfältig für ausgeglichene Vereinsfinanzen. Selbstverständlich wurden ihm ebenfalls eine Urkunde und ein Präsent überreicht.

Wie üblich gab es nach der Gymnastik nur eine sehr kurze Aufwärmphase mit Karatetechniken, denn der Bundestrainer bevorzugt von jeher einen kraftvollen Beginn. Während bei den unteren Farbgurten überwiegend Standardtechniken geübt wurden, wechselten sich in der Gruppe der Violett- bis Schwarzgurte verschiedene Kombinationen von Fuß- und Armtechniken ab, die oftmals auch nach Drehungen erfolgten.

Im Anschluss trainierte Shihan Nagai mit den verschiedenen Gürtelgruppen die für ihre Entwicklungsstufe zutreffende Kata (Form). Bei den Braun- und Schwarzgurten waren dies Bassai-Dai, Jion, Enpi und Kankudai. Nach verschiedenen Arten des Partnertrainings, bei denen Angriffe und Abwehren vorgegeben werden, durfte sich die Oberstufe im Freikampf (Jiyu Kumite) beweisen. Die Vorgabe war hier, sich möglichst gleichwertige Gegner in den jeweiligen Kampfrunden zu suchen. Beim Sonntagstraining unterrichtet Sensei Landgraf (8. Dan) die Kata Gojushiho Dai bei den Braun- und Schwarzgurten. Er erklärte und zeigte Art und Ausführung, Hüfteinsatz und Drehungen bis ins Detail. Bereits am Samstag fanden nach dem regulären Training Gürtelprüfungen statt.

Vom Dojo Kiyomasa traten Anastasija Zmijanijac, Nicole Winkler und Katherina Schlegel-Martinez für die Prüfung zum Gelbgurt an. Sie bestanden nach guten Leistungen, Anastasija Zmijanijac, bekam sogar die Benotung A, die an diesem Abend nur zweimal vergeben wurde.

