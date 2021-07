Petanque: Perfekte Mischung aus Geselligkeit und Sport

Bereits seit 2005 lassen die Mitglieder des Petanque-Clubs Neuburg die kleinen silbernen Kugeln über den Karlsplatz fliegen. Beim Heimspieltag am Samstag kann man den „Profis“ über die Schulter schauen.

Wer sich mit Uwe Horlacher über seine Lieblingssportart Petanque unterhält, der merkt sofort: Der Mann ist in seinem Element! „In meinen Augen ist Petanque die perfekte Mischung aus Geselligkeit und Sport“, schwärmt der 1. Vorsitzende des Petanque-Clubs Neuburg. „Zum einen hat sich innerhalb unseres Vereins eine tolle Gemeinschaft und Freundschaft gebildet. Zum anderen fehlen aber auch der nötige Ernst und Ehrgeiz gerade bei Punktspielen nicht. Da wollen wir dann schon gewinnen“, so Horlacher weiter. In allererster Linie gehe es aber um eines: „Wir spielen alle, weil es unglaublich viel Spaß macht. Und genau das ist doch das Wichtigste.“

Aber was ist Petanque, das im Volksmund auch „Boules“ genannt wird und dem italienischen Boccia ähnelt, überhaupt? „Im Grunde geht es darum, seine eigene Kugel möglichst nahe an das sogenannte ’Schweinchen’ (eine kleine Zielkugel, Anm. d. Red.) in einem Abstand zwischen sechs und zehn Metern zu legen beziehungsweise zu werfen“, erklärt Horlacher. Sprich: Neben einem guten Auge sind vor allem ein gewisses Feingefühl in den Händen sowie die nötige Portion Glück erforderlich, um am Ende ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Dass die Neuburger den französischen Nationalsport (Horlacher: „In Frankreich spielt nahezu jeder Petanque – sogar die ganz kleinen Kinder.“) nicht nur in ihr Herz geschlossen haben, sondern auch erstklassig spielen können, beweisen sie jeden Dienstag und Freitag ab 17 Uhr beim Training auf dem Karlsplatz. Flugs werden die eigenen Kugeln ausgepackt, entsprechende Gruppen gebildet, darauf losgespielt – und dabei natürlich auch ausführlich fachgesimpelt. „Ebenso wie in Frankreich steht auch bei uns die Gesellschaft an oberster Stelle“, betont Horlacher und ergänzt mit einem Lächeln: „Um für das richtige französische Flair zu sorgen, wird schon mal ein Rosé oder Pastis getrunken oder ein Croissant gegessen. Das gehört bei uns dazu.“

Seit der Vereinsgründung im Jahr 2005 durch den damaligen 1. Vorsitzenden Karl Klinger sowie acht weiteren Gründungsmitgliedern (Klinger: „Um an Turnieren oder im Spielbetrieb teilnehmen zu können, mussten wir nach den Statuten einen offiziellen Verein gründen.“) hat sich der Petanque-Club Neuburg prima entwickelt. Mittlerweile zählt man 26 Mitglieder, die dieser stimmungsvollen und kurzweiligen Freizeitbeschäftigung frönen – Tendenz steigend!

Dass dabei auch – wie von Vereinschef Uwe Horlacher bereits beschrieben – der sportliche Ehrgeiz nicht zu kurz kommt, dafür sorgen die Spieltage in der Bezirksoberliga Südbayern, in der die Neuburger in diesem Jahr vertreten sind. Nachdem es am ersten Spieltag vor einigen Wochen in Kochel/See noch nicht ganz wunschgemäß lief, soll nun am Samstag ab 10 Uhr in heimischen Gefilden – eben auf dem Karlsplatz – (mindestens) der erste Saisonsieg her. Dabei bekommen es die Lokalmatadoren nacheinander mit den Mannschaften des BSSV Kaufbeuren, PC Weilheim 2 und BF Vaterstetten zu tun.

„Wenn man so will, dann besteht eine Begegnung aus fünf einzelnen Partien, in denen dreimal Zwei-gegen-Zwei und zweimal Drei-gegen-Drei gespielt wird“, erläutert Horlacher. Das gesamte Match hat schließlich das Team (besteht aus mindestens sechs Akteuren) gewonnen, das zuerst 13 Kugelpunkte auf seinem Konto hat. Dementsprechend variiert auch die jeweilige Spielzeit. „Da kann es schon vorkommen, dass ein Duell mal zwei Stunden oder länger dauert“, sagt der Neuburger Klubchef.

Wer sich selbst für das Spiel mit den kleinen silbernen Metallkugeln interessiert, kann also entweder am Samstag den „Profis“ beim Bezirksoberliga-Spieltag direkt vor dem Rathaus über die Schulter schauen – oder einfach bei den Trainingseinheiten unter der Woche vorbeikommen. „Man muss auch kein Mitglied sein, um bei uns mitspielen zu dürfen. Egal ob jung oder alt – jeder ist willkommen“, sagt Horlacher.

Weitere Informationen im Internet Alles rund um den Petanque Club Neuburg gibt es auf der Homepage unter www.petanque-club-neuburg.de“