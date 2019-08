vor 22 Min.

SV Wagenhofen überrascht den BSV

Aufsteiger holt sich mit einem 3:1-Erfolg bei der Birkelbach-Truppe den ersten Saisonsieg. SpVgg Joshofen-Bergheim triumphiert im Derby beim SC Ried mit 5:0. Heimniederlage für den FC Rennertshofen

Am zweiten Spieltag der Kreisklasse Neuburg feierten Joshofen und Berg im Gau deutliche Siege. Aufsteiger Wagenhofen setzte sich beim BSV Neuburg mit 3:1 durch. Durch die Niederlage in Straß markiert der SV Grasheim punktlos das Schlusslicht in der Tabelle (karmi)

Straß – Grasheim 2:0

Die größte Chance für den SVS hatte nach einer Viertelstunde Christoph Räth. Doch dieser schaffte es nicht, den Ball freistehend im Kasten unterzubringen. Die Einheimischen hatten in Folge dessen mehrere Möglichkeiten, von denen jedoch keine größere Torgefahr ausging. Der SV Grasheim mühte sich in der ersten Hälfte vergebens, Chancen zu kreieren. Die einzige vergab Alan Garcia-Carillo kurz vor der Pause. Nach der Halbzeit kam der SV Grasheim besser in die Partie und hatte gleich durch Bernhard Kraus und Garcia-Carillo eine Doppelchance. Der SV Straß kam nur langsam in die zweite Hälfte und konnte vor allem durch Standardsituation Gefahr erzeugen. In der 60. Minute wurde dem SVS ein Freistoß 30 Meter vor dem Gehäuse der Gäste zugesprochen, den Stephan Pils zur Führung der Hausherren verwandelte. 20 Minuten später trat Simon Straubmeier ebenfalls zum Freistoß an und erzielte aus 20 Metern die 2:0-Führung, die die Gäste nicht mehr egalisieren konnten. (db)

Ried – Joshofen-B. 0:5

Die Gäste aus Joshofen-Bergheim gingen bereits in der neunten Minute durch Manuel Lunzner in Führung. Johann Guppenberger per Foulelfmeter erhöhte per Strafstoß in der 37. Minute auf 2:0, ehe Maximilian Maschke in der 43. Minute den 0:3-Halbzeitstand erzielte. Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste weiterhin Druck und erhöhten in der 54. Spielminute durch Luca Freund auf 4:0. Kurz vor Schluss musste Lukas Huber nach einer Gelb-Roten-Karte den Platz verlassen und Spielertrainer Jonas Zeller erzielte in Überzahl den 0:5-Endstand. (nr)

Rennertsh. – Ehekirchen II 1:2

Nach dem Auftaktsieg in Grasheim erhofften sich die FCR-Fans gegen die Gäste aus Ehekirchen ebenfalls einen „Dreier“. Dies ließ der FCE jedoch nicht zu und entführte aufgrund einer starken zweiten Halbzeit die Punkte aus Rennertshofen. Ein Schuss aus 18 Metern von Philipp Stadler, den FCE-Keeper Daferner abwehrte, brachte die Gäste erstmals in Bedrängnis. Auf der anderen Seite wurde Christoph Axtner kurz vor dem Strafraum festgehalten. Den fälligen Freistoß schoss Peter Füger jedoch weit über das Tor. Ansonsten gab es kaum Strafraumszenen. Als dann in der 42. Minute Stadler im „Sechzehner“ von den Beinen geholt wurde, deutete der Schiedsrichter auf den Punkt. Daniel Litzl verwandelte eiskalt und der FCR ging mit 1:0 in die Pause. Nach dem Wechsel machten die Gäste klar, dass sie das Spiel noch drehen wollten. Durch große Laufbereitschaft und enorme Kampfkraft erspielten sie sich nach und nach Vorteile. In der 56. Minute konnte FCR-Keeper Fieger nach einem Gestochere im Strafraum gerade noch klären. Zehn Minuten später war er dann aber machtlos, als Michael Gerbl freistehend per Kopf das 1:1 markierte. Als dann Axtner in der 69. Minute nach einer Unachtsamkeit in der FCR-Defensive sogar das 1:2 gelang, war die Niederlage des FC Rennertshofen trotz Anrennens in der letzten Viertelstunde besiegelt. (abs)

Echsheim – Münster 1:0

Beide Teams konnten am ersten Spieltag keinen Sieg einfahren und waren dementsprechend ab der ersten Minute sehr kämpferisch unterwegs. So waren die Anfangsminuten geprägt durch hart geführte Zweikämpfe und wenig Spielfluss. Großchancen verzeichnete in der ersten Halbzeit vor allem die Heimelf. Christoph Sturm vergab auf Zuspiel von Andreas Müller freistehend vor SVM-Torhüter Florian Fetsch. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der quirlige Maximilian Hertl den Führungstreffer auf dem Fuß, zielte aber knapp am linken Pfosten vorbei. Gleich nach Wiederanpfiff macht Hertl dann alles richtig: Eine von ihm direkt ausgeführte Ecke bekam er zurück und versenkte den Ball aus 30 Metern im gegnerischen Gehäuse. Im weiteren Verlauf drückte der favorisierte SV Münster auf das Echsheimer Tor. Gefahr kam hauptsächlich durch zahlreiche Eckbälle auf, welche die starke Hintermannschaft des SVE stets klären konnte. Julian Bauer hätte nach tollem Zuspiel von Luis Hertl einen beruhigenden Vorsprung rausholen können. Doch ihm stand die Querlatte des gegnerischen Kastens im Weg. Zur großen Erleichterung der Elf von Tobias Luderschmid konnte man das 1:0 über die Zeit retten und verbuchte somit die ersten drei Punkte dieser Saison. (sve)

Berg im Gau – Holzheim 4:0

Der BSV Berg im Gau machte von Anfang an deutlich, wer Herr im Hause war und sicherte sich einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Die Führung für die Gastgeber erzielte Jonas Müller kurz vor der Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel vergab der BSV viele Großchancen. Der SV Holzheim gab freilich nicht auf. In der 60. Minute erzielte dann der Spielertrainer des BSV Berg im Gau, Mariusz Suszko, nach einer schönen Einzelleistung über rechts das erlösende 2:0. Kurz darauf wurde derselbe Spieler an der Strafraumkante gefoult. Den fälligen Freistoß verwandelte Michael Pawlitschko zum 3:0. In der 88. Minute markierte Julian Winter den 4:0-Endstand. (nr)

Steingriff – Klingsmoos 1:2

In einem temporeichen Match hatte der SVS den besseren Start und bereits in der vierten Minute die erste Chance durch Timo Kreitmayr. Derselbe Akteur krönt die starke Anfangsphase in der siebten Minute mit dem 1:0. Drei Minuten später hatte Klingsmoos bereits die Möglichkeit zum Ausgleich. Jedoch scheiterte Alexander Müller per Strafstoß an SVS-Torhüter Florian Schoderer. Anschließend übernahmen die Gäste immer mehr die Initiative. In der 27. Minute wurde Müller freigespielt, der zum Ausgleich einschob. Auch nach der Pause war Klingsmoos tonangebend. Jedoch ließ die SVS-Abwehr nicht viele Chancen zu. In der 61. Minute erhielt der SVK den zweiten Elfmeter zugesprochen, wobei diesmal Andre Fleury erneut am starken Steingriffer Schlussmann scheiterte. Nach einem unnötigen Ballverlust an der Grundlinie spitzelte Emanuel Arth in der 82. Minute den Ball ins eigene Tor und markierte damit dem 2:1–Siegtreffer für die Gäste aus Klingsmoos. (nr)

BSV Neuburg – Wagenhofen 1:3

Die Heimmannschaft hatte über das gesamte Spiel mehr Ballbesitz. Aber es gelang ihr nicht, entscheidend in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Anders der Gast aus Wagenhofen: Der Neuling stand kompakt in der Abwehr und war durch lange Bälle immer wieder gefährlich. Schon in der dritten Minute jubelte der Wagenhofener Anhang. Einen schnell ausgeführten Freistoß verwertete Sebastian Neff zum 0:1. Jetzt wurde es für den BSV noch schwerer, eine Lücke in der Abwehr des SVW zu finden. Als dann in der 19. Minute Lukasz Bar mit einem direkt verwandelten Freistoß erfolgreich war, wurde das BSV-Spiel hektisch. Kurz vor der Pause gelang den Gästen sogar noch das 0:3. Neff umkurvte BSV-Torhüter Matthias Hudler und schob zur Halbzeitführung ein.

Nach dem Wechsel spielte nur noch der BSV. Es blieb aber beim gleichen Bild wie in Halbzeit eins. Dem BSV gelang in der 72. Minute lediglich noch der Anschlusstreffer durch Daniel Winhard. (bsv)

