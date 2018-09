vor 27 Min.

Schützen von Auerhahn Walda sind Aushängeschild Ehekirchens Lokalsport

Aufstieg in die Gauoberliga A wird mit dem Eintrag ins Goldene Buch gekrönt

Von Doris Bednarz

Ehekirchen-Walda Ehre für die Schützen von Auerhahn Walda. Die Gemeinde Ehekirchen würdigte den Aufstieg in die Gauoberliga A mit dem Eintrag ins Goldene Buch.

Mit 21:7 Punkten und 20776 Ringen war die erste Mannschaft mit den Schützen Manfred Daferner, Maria Mayr, Josef Reisch und Johanna Daferner das Maß aller Dinge. In der Rundenwettkampfsaison 2017/2018 sicherten sich die Schützen den ersten Platz und steigen somit von der Gauoberliga B in die höchste Gauklasse, die Gauoberliga A, auf. Dieses erstklassige Ergebnis wurde nun mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde Ehekirchen belohnt. Die erfolgreichen Sportler trainierten hart, um an die Spitze zu kommen. Mit einem Topergebnis von 1500 Ringen verdrängte die Mannschaft bereits im März „Gemütlichkeit“ Bayerdilling und verteidigte die Tabellenführung bis zum Schluss.

„Nichts ist selbstverständlich, wenn man ganz oben dabei sein will. Mut, Wille, Zielstrebigkeit, Fleiß und Ausdauer und vielleicht auch ein Quäntchen Glück gehören dazu. Es ist uns eine Ehre, euch heute in unserem Rathaus zu begrüßen. Wir sind stolz auf unsere Sportler. Sie sind die Botschafter unserer Gemeinde“, lobte Bürgermeister Günter Gamisch die zielstrebigen Schützen. Der Schützensport hat in der Gemeinde Ehekirchen mit acht Vereinen einen hohen Stellenwert. Etwa die Hälfte der Eintragungen ins Goldene Buch stammen aus dem Bereich des Schießsports.

Der 1949 gegründete und mit 104 Mitgliedern relativ kleine Schützenverein „Auerhahn“ Walda beteiligt sich mit insgesamt acht Mannschaften und rund 40 Schützen an den Gaurundenwettkämpfen. Von den acht Teams schießen sieben mit dem Luftgewehr und eine mit der Luftpistole. Mit dem Bau seiner modernen, vollelektronischen Schießanlage 2005 war Walda einer der ersten Vereine im Schützengau Pöttmes-Neuburg.

Gauschützenmeister Alois Helfer wünschte den zielstrebigen Schützen weiterhin viel Erfolg in der Gauoberliga A, „es wird nicht immer leicht sein“.

Waldas Schützenmeister Gerhard Daferner freute sich ganz besonders, dass alle Schützen der aufsteigenden Mannschaft aus den Reihen des eigenen Vereins, der sehr viel Wert auf eine intensive und erfolgreiche Jugendarbeit legt, kommen.

