vor 57 Min.

Sieg und Niederlage zum Abschluss

Erste Mannschaft des SK Neuburg verliert. Dafür gelingt der zweiten ein klarer Sieg

Neuburg In der neunten und letzten Runde der Bezirksliga musste der Schachklub Neuburg in Freilassing antreten. Nach der 2:6-Niederlage beendete die Mannschaft die Saison in der Bezirksliga auf dem dritten Platz.

Da zwei Spieler kurzfristig passen mussten, lag Neuburg noch vor Beginn hinten. Freilassing trat mit seiner stärksten Aufstellung an, konnte aber einen Spieler nicht ersetzen. So kam Ralf Seitner ebenfalls zu einem kampflosen Sieg. Klaus Richter beendete seine Partie, eine alte Variante der Wiener Partie, zuerst, konnte aber seine vorhandenen Gewinnchancen nicht nutzen und man einigte sich auf ein Unentschieden. Auch Christian Liesecke musste sich mit einem Remis begnügen. Juan Vaccaroni legte eine kampfbetonte Einstellung an den Tag, lehnte ein Remisangebot ab und überzog seine Stellung, die aus der englischen Verteidigung entstand. Somit konnte er nur noch kapitulieren. Dennis Müller konnte seine „englische“ Position leicht ausgleichen, griff aber im Endspiel fehl und verlor recht unglücklich sein Match. Ähnliches widerfuhr Mannschaftsführer Wolfgang Sailer. Ab Mitte Oktober startet die neue Spielzeit 2019/2020, in der der Aufstieg ins Visier genommen werden soll. (wa)

Obwohl die zweite Neuburger Mannschaft ersatzgeschwächt in Mainburg angetreten ist, war sie dem Gegner doch überlegen. Bernd Schmidt siegte an Brett eins nach einer gekonnten Eröffnung. Heinz Badura an Brett sechs setzte seinen Gegner so stark unter Druck, bis der sein Spiel aufgab. An Brett acht verlor Paul Direktor unglücklich. Juan Leon Vaccaroni an Brett fünf erkämpfte sich einen Vorteil und gewann sein Spiel.

Alfred Müller konnte sich gegen seinen Gegner nicht behaupten und verlor seine Partie. Nun war der Stand 3:2 für Neuburg und an drei Brettern wurde noch gekämpft.

Manfred Mitschka brachte seinen Gegner zur Aufgabe. Peter Lautner an Brett vier spielte eine starke Partie und gewann im Endspiel. Robert Winkler mit seinen schwarzen Figuren an Brett zwei konnte im Turm-Endspiel in der Mitte mit einem Bauern durchbrechen und zwang so seinen Gegner zur Aufgabe.

Mit diesem Sieg in Mainburg belegte der SK Neuburg Platz fünf in der Abschlusstabelle. (bad)

Themen Folgen