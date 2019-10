17:52 Uhr

Spitzenspiel vor der Brust

Der zuletzt sechsmal sieglose VfR Neuburg empfängt Tabellenführer FC Gundelfingen. Trainer Christian Krzyzanowski hofft auf einige Rückkehrer.

Von Benjamin Sigmund

Sechs Spiele hintereinander nicht gewonnen, sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Dazu sind die Verfolger näher herangerückt. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass beim VfR Neuburg derzeit große Unzufriedenheit herrschen müsste.

Doch die Aussagen von Trainer Christian Krzyzanowski zielen in eine ganz andere Richtung. „In unserer aktuellen Situation bin ich mit den jüngsten Unentschieden sehr zufrieden. Sie helfen uns weiter“, sagt der VfR-Trainer. Fünfmal spielte seine Mannschaft in den vergangenen sechs sieglosen Partien zumindest Remis. Doch helfen Punkteteilung den ambitionierten Lilaweißen wirklich weiter, zumal Spitzenreiter FC Gundelfingen konstant punktet? „Der Aufstieg ist nicht unser Ziel, das kommt von außen“, entgegnet Krzyzanowski. „Wir wollten um einen Platz im oberen Drittel mitspielen, also um die Ränge eins bis sechs.“ Der Coach verweist auf die personellen Schwierigkeiten der vergangenen Wochen und betont, dass sein Team in der laufenden Saison erst zweimal als Verlierer den Platz verlassen habe. „Die Mannschaft hat es zuletzt sehr gut gemacht, hat großen Einsatz und Moral gezeigt“, so Krzyzanowski. In der Tat kamen die Neuburger beim jüngsten 3:3 beim SV Egg an der Günz nach dreimaligem Rückstand jeweils zurück und nahmen durch den späten Ausgleichstreffer von Eugen Belousow (88.) noch einen Zähler mit.

FC Gundelfingen hat erst sieben Gegentore kassiert

Ein weiteres Unentschieden indes könnte am heutigen Samstag (15 Uhr) im Spitzenspiel gegen den FC Gundelfingen zu wenig für den VfR Neuburg sein, will er den Rückstand verringern. Sieben Zähler sind es aktuell, wobei Gundelfingen ein Spiel weniger absolviert hat. „Wer in 15 Spielen 35 Punkte holt, steht mehr als verdient ganz oben“, lobt Krzyzanowski den Konkurrenten, dessen Stärke er vor allem in der Defensive sieht. „ Gundelfingen hat erst sieben Gegentore bekommen, verteidig sehr kompakt mit einer Dreierkette.“ Ganz oben habe er den Verein aus dem Landkreis Dillingen vor der Saison nicht erwartet, gibt Krzyzanowski zu. „Nach der vergangenen Saison konnte man das nicht erwarten. Sie haben eine eingespielte Mannschaft gut verstärkt und sind vom Verletzungspech verschont geblieben.“

Bei aller Bedeutung des Spiels will der VfR-Trainer von einer Vorentscheidung im Fall einer Niederlage freilich nichts wissen. „Auch danach sind noch 51 Punkte zu vergeben.“ Man müsse abwarten, wie der FC Gundelfingen eine erste Krise bewältigen würde.

VfR Neuburg: Personelle Lage entspannt sich

Mit einem Sieg könnte der VfR Neuburg den positiven Lauf der fünfmal ungeschlagenen Gundelfingener beenden und sich selbst aus der Negativspirale befreien. Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen hat sich die personelle Lage bei den Lilaweißen entspannt. Maximilian Eberwein, Fabian Heckel und Matthias Riedelsheimer haben diese Woche komplett trainiert, Sebastian Habermeyer am Donnerstag seine erste Einheit absolviert. Krzyzanowski lobt: „Die verletzten Spieler haben alles unternommen, möglichst schnell auf den Rasen zurückzukehren.“ Der ein oder andere könnte bereits gegen Gundelfingen wieder auflaufen. Auf der Kippe steht hingegen der Einsatz von Fabian Scharbatke. Sicher ausfallen wird Marco Bader (Fußprellung).

