Meisterfreuden beim SV Weichering

Die Herren sichern sich mit einem 8:1-Sieg gegen Indersdorf den Titel. Auch die Knaben und Herren 30 gewinnen souverän. Nur eine Mannschaft muss sich geschlagen geben

Die erste Herrenmannschaft des SV Weichering hat am vorletzten Spieltag die Meisterschaft perfekt in der Bezirksklasse 2 gemacht. Die Knaben 15 gewannen das Lokalderby gegen den SV Karlshuld klar mit 6:0. Die Herren 30, Herren II und die Damen II konnten sich ebenfalls über Siege freuen. Nur die Damen I mussten sich geschlagen geben.

Bereits nach den gewonnenen Einzeln stand der Meistertitel des SVW fest. Es gewannen Florian Fahrmeier (6:1, 7:5), Thomas Mandlmeier (2:6, 6:3, 10:7), Tobias Mandlmeier (6:1, 6:0), Tobias Walter (6:2, 6:1), Maximilian Heindl (6:2, 6:1) und Markus Brandstetter (6:3, 7:5). In den Doppeln holten die Gegner den Ehrenpunkt durch die Niederlage von Fahrmeier/Walter (3:6, 0:6). Thomas Mandlmeier Th./Heindl siegten mit 7:5, 2:6, 10:8, Tobias Mandlmeier/Florian Resch gewannen mit 6:7, 7:5, 10:5.

Dieses Lokalderby war eine relativ klare Angelegenheit für die Weicheringer. Im Einzel holten Nico Stapf (6:0, 6:0), Dominik Brandstetter (6:2, 6:0), Christoph Niedermeier (6:1, 7:5) und Emma Bährle (6:2, 6:1) die Punkte. Stapf/Niedermeier (6:2,6:3) und Brandstetter/Luis Bährle (6:0, 6:1) setzten sich im Anschluss in ihren Doppeln durch.

Weichering gewann fünf Einzel durch Matthias Schwebitz (6:0, 6:3), Michael Haberl (6:2, 6:1), Hanus Jarosilav (6:1, 6:2), Michael Detter (6:0, 6:0) und Norbert Florian (6:2, 3:0 w.o.). Nur Christopher Jung musste sich mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Die Doppel wurden nicht mehr gespielt.

Kevin Fürholzer (6:1, 6:4), Martin Blank (6:0, 6:0) und Sebastian Huber (6:0, 6:3) gewannen im Einzel. Jonas Walter musste sich seinem starken Kontrahenten mit 4:6, 3:6 geschlagen geben. Den Punkt zum Erfolg holte das Doppel Fürholzer/Blank mit einem 6:3, 6:4-Erfolg. Jonas Walter/Nick Paukstat mussten sich mit 6:7, 6:2, 7:10 geschlagen geben.

Die Gäste aus Pfaffenhofen spielten stark, so konnte am Ende nur Ramona Mandlmeier ihr Einzel mit 6:1, 6:2 gewinnen. Corinna Mandlmeier (0:6, 0:6), Katharina Huber (1:6, 0:6), Veronika Schmidl (7:5, 2:6, 5:10), Anja Behr (3:6, 6:7) und Julia Scheller (1:6, 2:6) verloren. In den Doppeln zogen Mandlmeier/Schmidl (0:6, 2:6), Huber/Simone Staudinger (1:6, 0:6) und Behr/ Patricia Schreier (5:7, 0:6) den Kürzeren.

Der Grundstock zum Erfolg wurde im Einzel gelegt. So gewann Franziska Huber (6:4, 6:0), Anna-Lena Berger (6:1, 6:0) und Manuela Moosheimer (6:2, 6:0). Nur Lara Mack unterlag ihrer starken Kontrahentin mit 3:6, 1:6 Bei den Doppeln gewann Anna-Lena Berger an der Seite von Steffanie Schwenk mit 6:2,6:3. Das Duo Huber/Moosheimer unterlag mit 6:3, 2:6, 3:10.