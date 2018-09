vor 43 Min.

Untermaxfeld zwingt Echsheim in die Knie Lokalsport

TSG besiegt den bisherigen Tabellenführer deutlich mit 4:1 und setzt sich selbst an die Spitze. Wer zum Erfolg beigetragen hat und warum TSG-Trainer Wolfgang Rückel von der besten Saisonleistung spricht.

Von Benjamin Sigmund

Im Vorfeld des Spitzenspiels gegen den SV Echsheim hatte Wolfgang Rückel betont, die TSG Untermaxfeld sei kein Spitzenteam der Kreisklasse Neuburg. Rang fünf sei das Ziel, alles andere wäre unrealistisch. Den Gegner bezeichnete er hingegen als Topfavoriten auf den Aufstieg.

Das gestrige Aufeinandertreffen zeigte dann ein ganz anderes Bild. Untermaxfeld zerlegte Echsheim mit 4:1, hätte sogar noch höher gewinnen können. „Das war mit Abstand unsere beste Saisonleistung“, sagte ein vollauf zufriedener Rückel nach dem Spiel. „Bei uns hat alles gestimmt. Wir haben das gezeigt, was es braucht, um eine Spitzenmannschaft zu sein.“ Die TSG-Spieler zeigten Leidenschaft, Laufstärke, schmissen sich in jeden Zweikampf und überzeugten obendrein auch spielerisch. „Wir haben den Gegner früh angelaufen, jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, lobte Rückel.

Einmal mehr erwies sich Marco Veitinger als eine Art Untermaxfelder Lebensversicherung. Zwei Tore erzielte der Offensivspieler selbst, die anderen beiden Treffer, die auf das Konto von Michael Beck gingen, legte der 22-Jährige mustergültig auf.

Erstmals in Erscheinung trat das Offensivduo in der elften Minute. Marco Veitinger brachte den Ball von der rechten Seite in die Mitte, Beck vollstreckte eiskalt. Doch im direkten Gegenzug musste Untermaxfeld einen Rückschlag verdauen. Manuel Veitinger schlug am Ball vorbei und ermöglichte Andreas Mueller, allein aufs Tor zuzulaufen. Der ließ sich die Chance nicht nehmen und glich aus (12.). Im Anschluss plätscherte die Partie lange Zeit dahin. Ungenauigkeiten auf beiden Seiten störten den Spielfluss.

Nachdem TSG-Torhüter Andreas Beck mit einer starken Parade gegen Matthias Kefer einen Rückstand verhindert hatte (37.), war der Gastgeber dann aber kaum mehr zu stoppen. Erneut bediente Marco Veitinger nach einer starken Einzelleistung Beck, der sicher zum 2:1 einschob (44.).

Die zweite Hälfte hatte die TSG dann vollends im Griff, profitierte beim 3:1 aber von einem Fehler der Echsheimer. Keeper Peter Bauer wollte das Spiel schnell machen. Sein ungenaues Abspiel brachte Alexander Gerbl jedoch nicht unter Kontrolle. Maximilian Neumeier eroberte den Ball. Seine Vorlage verwertete Marco Veitinger zum 3:1 (53.). Neumeier, der einen starken Tag erwischt hatte, war auch entscheidend an den nächsten beiden Untermaxfelder Chancen beteiligt. Zunächst bediente er Beck, der das Kunststück fertigbrachte, den Ball aus fünf Metern am leeren Tor vorbeizuschieben (65.). Dann war er selbst durch, schoss allerdings überhastet vorbei (75.). Die endgültige Entscheidung musste somit Marco Veitinger herbeiführen, der nach Vorlage von Beck mit einem satten Linksschuss zum 4:1 traf (87.).

Kurz zuvor hätte die Partie beinahe eine unerwartete Wende genommen. Doch Alexander Edler klärte einen Schuss von Maximilian Hertl für seinen geschlagenen Keeper kurz vor der Linie (85.). Es war eine beispielhafte Szene für den Willen, die Untermaxfeld in dieses Spiel legte. „Gegen den Tabellenführer ist es immer einfacher, sich zu motivieren“, meinte Rückel, und forderte von seinem Team, diese Leidenschaft auch gegen einen Tabellenletzten an den Tag zu legen.

Ob Echhseim nach der enttäuschenden Leistung für ihn Favorit bleibe? „Sie sind spielerisch richtig gut. Wir haben sie heute einfach nicht spielen lassen.“ Daher sei die gestrige Partie lediglich eine „Momentaufnahme“, so Rückel.

TSG Untermaxfeld Andreas Beck – Gottschall, Seissler, Fricke, Manuel Veitinger, Guther, Michael Beck, Marco Veitinger, Neumeier, Thomas Edler, Maximilian Beck (Alexander Edler, Spielvogel, Koschig).

SV Echsheim-Reicherstein Bauer – Thalmeir, Riedl, Baumgärtner, Mueller, Brugger, Buchhart, Landes, Gerbl, Kefer, Kugler (Drexler, Maximilian Hertl, Luis Hertl).

Themen Folgen