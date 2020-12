vor 55 Min.

Verband baut sein Angebot weiter aus

BFV gründet vier Landesliga-Staffeln als „Unterbau“ der Bayernligen Süd und Nord. Bereits im Sommer waren erstmals 80 Mannschaften am Start. Wie man an diesem Wettbewerb teilnehmen kann

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) baut sein eSports-Angebot weiter aus und startet mit den vier Staffeln der „BFV eFootball Landesliga“ einen weiteren offiziellen eFootball-Wettbewerb als Unterbau der Bayernligen Nord und Süd der „BFV eFootball League by Bayernwerk“.

„Die Corona-Krise hat dem eSport noch einmal einen zusätzlichen Schub verliehen. Die Einführung der vier Landesligen ist deshalb der logische nächste Schritt. Auf- und Abstieg verleihen unserer eFootball League noch einmal einen zusätzlichen Reiz“, erklärt BFV-Vizepräsident Robert Schraudner, der im BFV-Präsidium für das Thema eFootball zuständig ist.

Bereits im Sommer waren bei der während der Corona-Pandemie gestarteten „BFV eFootball Summer League“ erstmals 80 Mannschaften in vier Landesliga-Staffeln gegeneinander angetreten. Diese werden nun als Unterbau für die beiden eFootball Bayernligen etabliert – mit festen Auf- und Abstiegsregelungen sowie Relegationsspielen. Bis zu 80 Vereine treten von Februar bis Mai 2021 in vier Staffeln (Nord, Süd, Ost und West) in FIFA 21 gegeneinander an. Die vier Staffel-Sieger steigen direkt in eine der beiden Bayernligen der „BFV eFootball League by Bayernwerk“ 2021/22 auf. Die vier Zweitplatzierten spielen zunächst eine Landesliga-Relegation aus, bevor die verbliebenen Teams in der zweiten Relegationsrunde gegen die beiden Drittletzten aus den Bayernligen um zwei weitere Plätze in der „BFV eFootball League by Bayernwerk“ kämpfen. Interessierte Vereine können sich bis 31. Dezember über das Onlineformular für die Premieren-Saison der „BFV eFootball Landesliga“ anmelden.

In den Landesligen wird es – je nach Anzahl der teilnehmenden Vereine – maximal 17 bis 19 Spieltage geben. An diesen kämpfen die Teams im Modus Jeder-gegen-Jeden um Punkte und die Meisterschaft. Der Staffelsieger erhält 250 Euro Meisterschaftsprämie, maximal zwei weitere Aufsteiger erhalten jeweils 150 Euro für die Vereinskasse. Pro Woche sollen zwei Spieltage absolviert werden. Vereine können ihre Spieltage zeitlich in Absprache mit den jeweiligen Gegnern frei bestimmen. Eine Partie besteht aus zwei Einzelspielen, die auf der PlayStation 4 in der Fußball-Simulation FIFA 21 ausgetragen werden. Dabei werden für jedes Einzelspiel Punkte vergeben (drei Zähler für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden).

Pro Spieltag sind je Team bis zu zwei Spieler im Einsatz, wobei auch ein Akteur beide Partien absolvieren kann. Der Einsatz von zwei verschiedenen Spielern pro Spieltag ist allerdings wünschenswert. Die Vereine müssen im Vorfeld einen Kader von mindestens drei Spielern (maximal fünf) melden. Wichtige Voraussetzung: Jeder Spieler muss auch Mitglied in dem Verein sein, für den er in der „BFV eFootball Landesliga“ an den Start geht. Gespielt wird im sogenannten 90er-Modus, der unabhängig von der gewählten Mannschaft Chancengleichheit gewährleistet. Ausgewählt werden dürfen ausschließlich die in FIFA 21 verfügbaren bayerischen Teams (Bundesliga bis 3. Liga).

Abgewickelt wird die „BFV eFootball Landesliga“ über einen entsprechenden separaten Kommunikationskanal, wozu jeder Verein einen Zugang erhalten wird. Zudem werden auf der zentralen eFootball-Plattform des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) unter der Adresse „www.bfv-esports.de“ auch alle Ergebnisse, Ansetzungen und Tabellen abgebildet.

Die „BFV eFootball Landesliga“ ist schon der vierte offizielle eFootball-Wettbewerb, den der Bayerische Fußball-Verband seinen Vereinen anbietet. Bereits 2018 feierte der „BFV eSports Cup - powered by M-net“ seine Premiere. Die erste Auflage der „BFV eClub Championship“ ging 2019 über die Bühne. Im Frühjahr 2020 fiel mit der „BFV eFootball League by Bayernwerk“ der Startschuss für den ersten offiziellen eFootball-Liga-Spielbetrieb im Freistaat. Außerdem ermöglicht der BFV über seinen hauseigenen eSports-Hub (www.bfv-esports.de) die Ausrichtung von eFootball-Vereinsturnieren. Auf dem Verbandstag 2018 hatte der BFV den eFootball in enger Abstimmung mit seinen Vereinen als weitere Facette des Fußballs in seiner Satzung verankert. (nr)

