vor 54 Min.

VfR Neuburg testet gegen Rain

Trifft mit seinem Team am Sonntag auf den TSV Rain: VfR-Trainer Christian Krzyzanowski.

Vorbereitungspartie findet am Sonntag beim SC Ried statt

Von Dirk Sing

Wenn Fußball-Landesligist VfR Neuburg am Sonntag (17 Uhr) sein erstes Testspiel während der Vorbereitung auf die Saison 2019/2020 gegen den TSV Rain bestreitet, haben die Schützlinge von Coach Christian Krzyzanowski bereits fünf Trainingseinheiten in den Beinen. Selbst am morgen Vormittag bittet Krzyzanowski seine Truppe nochmals auf den Rasen.

„Mit der ersten Woche, in der wir vor allem viele Spielformen auf dem großen Feld gemacht haben, um gerade im konditionellen Bereich zu arbeiten, bin ich sehr zufrieden. Der Gesamteindruck ist absolut positiv“, resümiert Krzyzanowski. Auf dem Sportgelände des SC Ried, wo diese Vorbereitungspartie anlässlich des 70-jährigen Bestehens des SCR stattfindet, treffen die Lilaweißen mit dem TSV Rain auf einen Kontrahenten, der sich aus Akteuren der ersten und zweiten Mannschaft zusammen setzen wird.

Warum die Tillystädter nicht ausschließlich mit ihrer „Ersten“ antreten, ist freilich schnell erklärt: Aufgrund der langen Relegation mit vier Begegnungen, die letztlich mit dem Regionalliga-Aufstieg gekrönt wurde, hat der neue Trainer Alexander Käs den offiziellen Trainingsstart auf den 22. Juni verlegt, damit sich seine Kicker entsprechend erholen können. „Ich denke, dass der TSV Rain trotzdem eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen und es daher für uns gleich ein richtiger Gradmesser werden wird“, so Krzyzanowski. Ob der VfR-Übungsleiter selbst alle Neuzugänge bis auf „Rückkehrer“ Fabian Scharbatke (Urlaub) einsetzen kann, hänge ausschließlich davon ab, „ob rechtzeitig alle Spielgenehmigungen bei uns eintreffen“. Nicht dabei sein an seiner ehemaligen Wirkungsstätte wird Neuburgs Schlussmann Dominik Jozinovic (Urlaub), der wohl von Maximilian Oswald vertreten wird.

FC Ehekirchen gastiert heute beim TSV Schwabmünchen

Ebenfalls im Einsatz ist an diesem Wochenende Landesliga-Aufsteiger FC Ehekirchen. Die Mannschaft des neuen Cheftrainers Gerhard Hildmann gastiert bereits am heutigen Samstag (17 Uhr) zu ihrem ersten Testspiel beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen.

