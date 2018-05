Zweikampf an der Spitze geht weiter

vor 58 Min.

Sowohl der SV Holzheim als auch FC Ehekirchen II gewinnen ihre Begegnungen. Im Tabellenkeller schöpft der TSV Ober-/Unterhausen nach dem wichtigen 2:0-Sieg gegen den SV Holzheim wieder Hoffnung

Der Zweikampf an der Tabellenspitze der A-Klasse Neuburg zwischen dem SV Holzheim und FC Ehekirchen II geht weiter. Am Tabellenende schöpft der TSV Ober-/Unterhausen nach dem Heimsieg gegen den SV Waidhofen wieder berechtige Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Ehekirchen II – T. Schrob. 3:0

Von Beginn an diktierte das Heimteam das Geschehen. Nachdem erste gute Einschuss-Möglichkeiten noch vergeben wurden, setzte sich Sebastian Rutkowski in der 35. Minute rechts durch, zog von der Grundlinie in die Mitte und fand Christoph Axtner, der locker einschob. Gleich nach der Halbzeit folgte die beste Phase des Aufstiegsaspiranten. Erst versenkte Andreas Steiner den Ball zum 2:0 unter die Latte. Dann vergab Axtner zweimal alleine vor dem gegnerischen Kasten. Schließlich setzte Top-Torjäger Daniel Schölzke mit einem schönen Schuss, der vom Innenpfosten ins Tor ging, den 3:0-Schlusspunkt. In der Folge blieb der FCE überlegen, nutzte aber seine weiteren Chancen zum Ausbau der Führung nicht mehr. (fce)

Oberhausen – Waidhofen 2:0

Mit einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen langjährigen TSV-Betreuer Hans Hutter begann diese Partie. Waidhofen war anfangs spielbestimmend, ohne sich aber zwingende Torchancen zu erarbeiten. Die Pausen-Ansprache zeigte Wirkung und die Heimmannschaft agierte nun offensiver. Der TSV erhöhte den Druck und wurde in der 61. Minute durch Philipp Kugler belohnt. Er ging im Zweikampf als Sieger hervor und brachte Oberhausen in Führung. Die Hausherren banden den Gast in dessen Hälfte und erhöhten in der 67. Minute – erneut durch Kugler – auf 2:0. Anschließend neutralisierten sich die Teams wieder, sodass Oberhausen wichtige Punkte im Abstiegskampf verbuchen konnte. (birk)

Weichering – Wagenhofen 2:2

Beide Mannschaften erspielten sich von Beginn an Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. In der 23. Minute war schließlich Lukasz Bar per Kopf für Wagenhofen erfolgreich. Nur zehn Minuten später traf Goalgetter Xhemajl Halili für Weichering zum 1:1-Ausgleich. Schiedsrichterin Elisabeth Bauer leitete eine zunächst faire Partie, die in der zweiten Hälfte ruppiger wurde. Zu seinem zweiten Treffer kam Halili in der 50. Minute nach einem Freistoß, den Michael Mandelmeier punktgenau nach innen brachte. Im Anschluss drückten die Wagenhofener vehement auf den Ausgleich. Weicherings Torwart Maximilian Kerner konnte sich dabei immer wieder auszeichnen. In der 85. Minute war aber auch er machtlos, als Sebastian Müller zum 2:2-Endstand traf. (krc)

Holzheim – Zell/Bruck 4:3

Von Beginn an nahm Holzheim das Zepter in die Hand und setzte Zell/Bruck zielstrebig unter Druck. Bereits nach 25 Minuten führte die Heimelf deshalb durch Treffer von Stefan Kühling (4.), Florian Säckler (17.) und Daniel Pirvu (12., 25.) verdient mit 4:0. Die Zeller hatten bis auf wenige Standards, darunter ein verschossener Foulelfmeter, kaum Zugriff auf das Spiel. Ihren Treffer erzielten sie kurz vor der Pause durch einen Freistoß von Florian Barf (41.). Die zweite Hälfte begann die Heimelf zwar noch weiter überlegen, ließ aber nach einigen guten Chancen die Gäste ins Spiel kommen. Die Zeller nutzten Nachlässigkeiten der Holzheimer aus und kamen durch Treffer von Bright Aikhionbare (74.) und Patrick Schäffer (89.) noch auf 3:4 heran. Zum mehr sollte es dann aber nicht mehr reichen. (-ko)

Untermaxfeld II – Sinning 1:1

Mit einem letztlich leistungsgerechten Unentschieden trennten sich die Mannschaften aus Untermaxfeld und Sinning. Während die heimische TSG in der ersten Halbzeit das Geschehen kontrollierte und nach feinem Zuspiel von Matthias Seitle durch Sascha Bissinger in der 23. Minute in Führung ging, fand der SV Sinning erst spät in die Partie. Bis sieben Minuten vor Schluss verwaltete die TSG unter zunehmendem Druck der Sinninger ihren knappen Vorsprung, ehe Simon Drittenpreis eine Freistoßflanke von Iwo Sommer unglücklich ins eigene Tor verlängerte und dem SV Sinning so zum Ausgleich verhalf. In der Schlussphase lief die TSG II noch einige Male Gefahr, in Rückstand zu geraten, konnte das Unentschieden aber dann doch über die Zeit retten. (edl)

Baar – Hörzhausen 2:2

Die Hausherren begannen konzentriert und druckvoll. Folgerichtig gingen sie in der 14. Minute durch Diamant Hoti in Führung. Sie versäumten es aber, nachzulegen. Ein Fehlpass eröffnete Amin Gharibyar den Weg zum Ausgleich (27.). Nach einer ansprechenden ersten Hälfte kamen die Baarer nach dem Wechsel nicht mehr in die Gänge und verteilten das zweite Geschenk, das Jürgen Bergknapp dankend annahm (51.). In der 85. Minute verwandelte Benjamin Mertl einen Foulelfmeter zum – aufgrund der in der zweiten Hälfte gezeigten Leistung – glücklichen Remis. (nrb)

Pöttmes II – Joshofen-Berg. II 1:2

Die SpVgg Joshofen-Bergheim II konnte durch den knappen Auswärtserfolg in Pöttmes die kleine Chance wahren, doch noch einen Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen. Die Gäste gingen früh durch Maximilian Maschke in Führung (8.). Kurz vor der Pause erhöhte Markus Gamisch auf 2:0 (41.). Die Heimelf erzielte in der 64. Minute durch einen von Fabian Schindele verwandelten Elfmeter den 1:2-Anschlusstreffer. (nr)

