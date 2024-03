ERC Ingolstadt

Auf den „Gartinator“ ist beim ERC Ingolstadt Verlass

Plus Mit seinen Top-Leistungen in Köln war Torhüter Michael Garteig das Sinnbild für die sportliche Wiederauferstehung des ERC Ingolstadt in den Pre-Play-offs. Im Viertelfinale geht es nun gegen Bremerhaven.

Von Dirk Sing

Hätte man am späten Donnerstagabend in der Kölner Lanxess-Arena ein Sinnbild für die sportliche Wiederauferstehung des ERC Ingolstadt gesucht, wäre man unter den Akteuren zweifelsohne gleich mehrfach fündig geworden. Sei es Casey Bailey (siehe auch Interview), der nach seiner langen Verletzungspause in beiden Auswärtspartien bei den Haien traf. Oder auch Charles Bertrand. Der Franzose saß noch am Sonntag bei der 1:5-Auftaktpleite in der heimischen Saturn-Arena als überzähliger Import-Spieler auf der Tribüne, um dann in den Spielen zwei und drei mit einem Treffer und einer starken kämpferischen Vorstellung zu überzeugen.

Dass ausgerechnet auch der konstanteste Panther in dieser Spielzeit, die ohne sein Zutun noch deutlich trister als Rang neun nach der Hauptrunde ausgesehen hätte, in dieser Kategorie eine erhebliche Rolle spielt, dürfte zumindest auf den ersten Blick etwas überraschend sein – oder auch nicht! Hatte Michael Garteig im ersten Aufeinandertreffen teilweise noch ungewohnt fahrig gewirkt und das Eis bereits nach 34 Minuten und fünf Gegentreffern vorzeitig verlassen, schwang sich der „Gartinator“ in den beiden darauffolgenden Partien (3:2, 4:2) zum überragenden Akteur auf. Er gewann nicht nur das Torhüter-Duell gegen Haie-Aufsteiger Tobias Ancicka deutlich, sondern ebnete seiner Mannschaft letztlich auch den Weg zum Einzug ins Viertelfinale.

