ERC Ingolstadt

07:00 Uhr

ERCI-Stürmer Jan Nijenhuis sieht sein Team noch nicht im Urlaubsmodus

Hat sich für das Spiel am Mittwoch in Köln einiges vorgenommen: ERCI-Angreifer Jan Nijenhuis.

Plus Der ERC Ingolstadt muss am Mittwoch das zweite Pre-Play-off-Spiel bei den Kölner Haien gewinnen. Be einer Niederlage wäre die Saison vorzeitig beendet.

Von Dirk Sing

Irgendwie war die Stimmung in der Saturn-Arena am Sonntag während der ersten Pre-Play-off-Partie zwischen dem ERC Ingolstadt und den Kölner Haien (1:5) nicht wirklich zu greifen. Während den – zumindest aus Panther-Sicht – „schauderhaften“ 60 Minuten machte sich auf den Rängen eine seltsame Mischung aus Anfangseuphorie, Schockstarre, Wut, Ärger, Sarkasmus und Enttäuschung breit. Neben dem deutlichen Ergebnis war es dabei vor allem das über weite Strecken desaströse Auftreten der French-Truppe, das wohl den meisten Anhängern den Glauben an eine Wende in dieser kurzen „Best-of-three“-Serie geraubt haben dürfte.

Laut Nijenhuis wäre es falsch, das System zu ändern

Glaubt man den Worten von Angreifer Jan Nijenhuis, befindet sich die Mannschaft jedoch noch längst nicht im Urlaubsmodus. „Wir haben uns in dieser Serie auf gar keinen Fall aufgegeben“, erklärt Stürmer Jan Nijenhuis. Was den Youngster optimistisch stimmt? „Ich denke, dass wir im ersten Duell einen guten Start erwischt haben und auch physisch präsent waren. Das zweite und dritte Gegentor haben uns aber ziemlich die Energie geraubt“, so der 22-Jährige weiter. Aufgrund der Tatsache, dass vor allem individuelle Fehler zu den meisten Gegentreffern geführt hätten, wäre es laut Nijenhuis daher falsch, das bisherige System zu verändern. „Wir müssen weiter bei unserem Spiel bleiben und dabei vor allem die Kleinigkeiten richtig machen. Dann wird sich auch der Erfolg wieder einstellen.“

