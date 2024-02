Erleichterung bei zwei Sorgenkindern: ERC Ingolstadt besiegt die DEG

Wayne Simpson und Wojciech Stachowiak erzielen nach einer langen Durststrecke jeweils wieder ein Tor und verhelfen dem ERC Ingolstadt zu einem 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Düsseldorfer EG.

Der ERC Ingolstadt hat sich mit einem Sieg aus der Länderspielpause zurückgemeldet. Die Panther besiegten Verfolger Düsseldorfer EG mit 4:3 (2:0; 1:2; 0:1; 1:0) nach Verlängerung und vergrößerten den Vorsprung auf den elften Tabellenplatz auf zehn Punkte. Rang sechs ist hingegen bereits zwölf Zähler entfernt.

Durch einen starken Zwischenspurt hatte Düsseldorf den Rückstand auf den ERC in den vergangenen Wochen auf sieben Punkte verkürzt. Die Rheinländer gewannen sechs von sieben Spielen, holten dabei 15 Punkten und schossen 31 Tore. Im gleichen Zeitraum fuhren die Panther zwei Siege und sechs Punkte ein, trafen nur 15 Mal. Während diese Statistik für die Gäste sprach, hatten die Ingolstädter in anderen die Nase vorn. Sie hatten gegen Düsseldorf alle bisherigen drei Saisonduelle für sich entschieden, dazu von den vergangenen 14 Heimspielen gegen die DEG 13 gewonnen.

ERC Ingolstadt geht in Führung

Zahlen, die für das Aufeinandertreffen am Donnerstagabend keine Rolle spielten. Die Panther mussten mit Andrew Rowe, Casey Bailey, Enrico Henriquez und Travis St. Denis auf vier Stürmer verzichten, weswegen Nicolas Schindler, der ansonsten für Bayreuth in der Oberliga spielt, erstmals ins Aufgebot rutschte. Eiszeit erhielt der 19-Jährige nicht. Seine Teamkollegen wirkten von Beginn an wach und kamen zu ersten Abschlüssen durch Philipp Krauß (2.), Charles Bertrand (3.) und Leon Hüttl (7.). Auch die Gäste hatten Gelegenheiten. Oliver Mebus zielte zu hoch (3.), Michael Garteig war gegen Brendan O´Donnell zur Stelle (8.). Das erste Tor gehörte aber den Panthern. Philipp Krauß bediente Daniel Pietta, der zum 1:0 abschloss (10.). Sehenswert war auch der zweite Treffer des ERC. Wayne Simpson bekam in Überzahl im Slot den Puck, verzögerte kurz und traf aus der Drehung zum 2:0 (14.). Der Angreifer erzielte damit erstmals nach 18 torlosen Spielen wieder einen Treffer.

Die Zwei-Tore-Führung hätten die Panther zu Beginn des zweiten Abschnitts ausbauen können oder sogar müssen. Fabio Wagner tauchte frei vor dem Gehäuse auf, visierte aber den Pfosten an (24.). Brandon Kozun lief allein auf Henrik Haukeland zu, scheiterte aber am DEG-Goalie (25.). Die mangelnde Chancenverwertung, schon länger ein Problem beim ERC, rächte sich schnell. Binnen 20 Sekunden schlugen die Gäste zweimal zu und glichen aus (27.). Bei beiden Gegentreffer gewährten die Panther dem Gegner zu viel Platz, leisteten lediglich Begleitschutz. Zunächst traf Kohen Olischefski aus kurzer Distanz zum 2:1, dann durfte sich Mebus über viel Raum freuen und schloss zum 2:2 ab. ERC-Trainer Mark French reagierte mit einer Auszeit. Die Mannschaft fand danach die direkte Antwort. Hüttl brachte den Puck Richtung Tor, Wojciech Stachowiak staubte zum 3:2 ab (29.). Damit hatte das zweite Ingolstädter „Sorgenkind“ der vergangenen Wochen getroffen. Der Stürmer hatte in den vergangenen 18 Partien nur ein Tor erzielt.

Brandon Kozun erzielt das Siegtor für die Panther

Der ERC hatte weiterhin mehr vom Spiel, doch Düsseldorf war nicht geschlagen. Garteig verhinderte den neuerlichen Ausgleich, als Philipp Gogulla vor ihm aufgetaucht war (46.). Auch gegen O´Donnell war der Goalie auf dem Posten (49.). Stachowiak (52., 55.) und Bertrand (57.) verpassten die Vorentscheidung, weswegen die Partie weiter offen blieb. Und die Gäste kamen zurück. Als die DEG den Torhüter gezogen hatte, traf Kenny Agostino mit einem Schlagschuss zum 3:3 (59.).

In der anschließenden Verlängerung entschied Brandon Kozun die Partie und sicherte dem ERC Ingolstadt den Zusatzpunkt (63.).

ERC Ingolstadt Garteig – Maginot, Wagner; Hüttl, Bodie; Edwards, Jobke; Farrance – Nijenhuis, Dunham, Schindler; Kozun, Pietta, Krauß; Bertrand, Stachowiak, Friedrich; Simpson, Virta, Höfflin – Zuschauer 4193 – Tore 1:0 Pietta (10.), 2:0 Simpson (14./PP), 2:1 Olischefski (27.), 2:2 Mebus (27.), 3:2 Stachowiak (29.), 3:3 Agostino (59.), 4:3 Kozun (63.).