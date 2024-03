Harmlose Panther: ERC Ingolstadt unterliegt Frankfurt mit 1:4

Der ERC Ingolstadt verliert gegen die Löwen Frankfurt mit 1:4 und hat keine Chance mehr, den sechsten Platz noch zu erreichen. Am Sonntag sind die Kölner Haie zu Gast.

Der ERC Ingolstadt ist erstmals nach sechs Spielen ohne Punkt geblieben. Nach einer über weite Strecken schwachen Vorstellung verloren die Panther gegen die Löwen Frankfurt mit 1:4 (0:1; 0:0; 1:3). Während die Ingolstädter bei acht Punkten Rückstand auf die Schwenninger Wild Wings keine Chance mehr auf den sechsten Platz haben, machten die Gäste mit dem Sieg den Klassenerhalt perfekt.

Da beim ERC zehn Ausländer zur Verfügung standen, musste sich einer mit einem Platz auf der Tribüne begnügen. Trainer Mark French entschied sich, auf David Farrance zu verzichten und agierte nur mit sechs Verteidigern. Noah Dunham und Daniel Schwaiger spielten für Kooperationspartner Ravensburg.

ERC Ingolstadt geht in Rückstand

Dass die Panther noch eine kleine Resthoffnung auf den sechsten Platz hatten, war im ersten Abschnitt kaum zu spüren. Frankfurt hatte mehr vom Spiel, schoss öfter auf das Tor (9:4) und führte verdient mit 1:0. Hatte Michael Garteig einen Rückstand nach Schüssen von Dominik Bokk (7.) und Maksim Matushkin (9.) noch verhindert, war er später chancenlos. Eugen Alanov fälschte unhaltbar zum 0:1 ab, nachdem Matushkin abgezogen hatte (16.). Beim ERC war Vieles Stückwerk, klare Abschlüsse waren kaum zu verzeichnen. Charles Bertrand hatte in der Anfangsphase die beste Chance, traf aber freistehend die Scheibe nicht (2.). Löwen-Goalie Julius Hudacek war kaum gefordert, parierte auch Versuche von Leon Hüttl (13.) und Jan Nijenhuis (20.) problemlos.

French reagierte auf die schwache Vorstellung seiner Mannschaften und stellte seine Angriffsreihen um. Es trug zunächst Früchte, der ERC kam druckvoll aus der Kabine. Frankfurt benötigte elf Minuten, um im zweiten Abschnitt erstmals aufs Tor zu schießen. Die Panther waren überlegen und prüften Hudacek mehrfach. Vor allem, als der ERC erstmals an diesem Abend in Überzahl spielen durfte. Der Goalie war aber weder von Travis St. Denis (24), der nach seiner Zwei-Spiele-Sperre zurückgekehrt war, noch von Wayne Simpson (24.) und Kevin Maginot zu überwinden (27.). In ihrem zweiten Powerplay im Anschluss blieben die Ingolstädter dann ohne Torschuss und das Spiel verflachte wieder. Frankfurt hätte nachlegen können, Garteig war gegen Julian Napravnik zur Stelle (37.).

ERC Ingolstadt empfängt am Sonntag die Kölner Haie

Die Panther zeigten insgesamt zu wenig und kassierten zu Beginn des Schlussabschnitts den zweiten Gegentreffer. Als Fabio Wagner auf der Strafbank saß, war Matushkin mit einem wuchtigen Schlagschuss zum 0:2 erfolgreich (45.). Direkt danach bekam der ERC ein Powerplay zugesprochen, in dem sie erneut zu keinem Abschluss kamen. Die Panther agierten offensiv harmlos, kamen aber durch ein Tor von Leon Hüttl noch einmal auf 1:2 heran (52.). Die Hoffnung hielt nicht lange, da Cameron Brace nicht entscheidend gestört wurde und 32 Sekunden später den alten Abstand wieder herstellte – 1:3 (53.). Als die Panther alles riskierten und den Torwart gezogen hatte, traf Brace zum 1:4-Endstand (60.).

Am Sonntag (14 Uhr) steht für den ERC Ingolstadt erneut ein Heimspiel auf dem Programm, wenn die Kölner Haie in der Saturn-Arena gastieren.

ERC Ingolstadt Garteig – Hüttl, Bodie; Maginot, Wagner; Edwards, Jobke – Simpson, Virta, Höfflin; Nijenhuis, St. Denis, Krauß; Bertrand, Stachowiak, Friedrich; Kozun, Pietta, Bailey – Zuschauer 4482 – Tore 0:1 Alanov (16.), 0:2 Matushkin (45./PP), 1:2 Hüttl (52.), 1:3 Brace (53.), 1:4 Brace (60.).