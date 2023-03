Nach dem Krimi trifft der ERC Ingolstadt nun auf die Adler Mannheim

Plus Der ERC Ingolstadt trifft im Play-off-Halbfinale auf Mannheim. Dass die Panther am Freitagabend gegen Düsseldorf die Serie beenden konnten, daran hatte Torhüter Kevin Reich einen großen Anteil.

Tim Regan hat in seiner langen Eishockey-Karriere – sei es als Spieler, Trainer, Assistenz-Coach oder Sportdirektor – wahrlich schon eine ganze Menge erlebt. Unglückliche Niederlagen, spektakuläre Siege, packende Partien oder auch einschneidende Momente. Was sich jedoch am Freitagabend auf der Eisfläche der Saturn-Arena abspielte, war zweifelsohne ein ganz neues Kapitel im „Eishockey-Leben“ des 49-jährigen Deutsch-Amerikaners. Oder es mit seinen Worten auszudrücken: „Ein solches Spiel habe ich bislang auch noch nicht miterlebt.“

50 Minuten lang sah es in der Play-off-Partie zwischen dem ERC Ingolstadt und der Düsseldorfer EG danach aus, als würden sich beide Teams am Sonntag in einer sechsten Partie im PSD Bank Dome erneut gegenüberstehen. 6:3 führte die DEG zu diesem Zeitpunkt – und Panther-Headcoach Mark French hatte seine etatmäßige Nummer eins, Michael Garteig, zu Beginn des Schlussabschnitts bereits durch Kevin Reich ersetzt. Für Außenstehende fast schon ein Zeichen, als würde French seinem Stammgoalie bereits für die Sonntags-Begegnung schonen.

"Schlitzohr" Marko Höfflin verkürzt auf 4:6

Was dann allerdings folgte, dürfte wohl keiner der 4815 Zuschauer in der ausverkauften Saturn-Arena – egal ob Ingolstädter oder Düsseldorfer Anhänger – zumindest in den nächsten Jahren nicht vergessen. Mit einem Tor der Marke Schlitzohr sorgte zunächst Mirko Höfflin (der Angreifer „erweckte“ eine auf dem Tornetz befindliche Scheibe wieder zum Leben und beförderte sie anschließend aus der Luft in den Kasten) in der 50. Minute wieder für etwas Hoffnung, ehe die dramatische Schlussphase begann.

Erst machte Reich einen Alleingang von Nationalstürmer Daniel Fischbuch zunichte, dann verkürzte Wayne Simpson in der 58. Minute bei „Sechs-gegen Fünf“ auf 5:6. Doch damit nicht genug! Als schließlich Ty Ronning – erneut saß Reich zugunsten eines sechsten Feldspielers auf der Bank – neun Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit ein Zuspiel von Daniel Pietta unter die Querlatte hämmerte, drohte rund um die Saturn-Arena Erdbeben-Alarm. Selbst aus dem ansonsten so besonnen und ruhig wirkenden Headcoach Mark French, der mit seiner Faust gegen die Plexiglas-Umrandung hämmerte, brach es plötzlich heraus. Verlängerung!

Saturn-Arena wird zu einem einzigen Tollhaus

Und auch diese war für Menschen mit einem schwachen Herzen nicht wirklich geeignet. Bereits nach wenigen Sekunden musste Stefan Matteau nach einer äußerst strittigen Entscheidung auf die Strafbank. Die Gäste sahen ihre Chance und machten enorm Druck, scheiterten jedoch immer wieder am überragenden Reich! Kurz nach Ablauf der Hinausstellung wurde die Eishalle dann endgültig zu einem einzigen Tollhaus. Nach einem Scheibengewinn von Kapitän Fabio Wagner in der neutralen Zone landete der Puck bei Daniel Pietta. Der Routinier verzögerte kurz, passte zum mitgelaufenen Matteau, der mit einem platzierten Schuss DEG-Schlussmann Henrik Haukeland keine Chance ließ (63.) – 7:6, der Halbfinal-Einzug war perfekt!

„Nachdem wir ja bekanntlich in der Hauptrunde das beste DEL-Team im letzten Drittel waren, habe ich ehrlich gesagt bis zum Schluss an die Jungs geglaubt – auch wenn wir natürlich in den ersten beiden Abschnitten insgesamt zu passiv waren“, resümierte Tim Regan. „Entscheidend bei dieser Aufholjagd war aber sicherlich die Tatsache, dass unser vierter Treffer nicht zu spät gefallen ist. Dadurch hat unsere Mannschaft nochmals einen zusätzlichen Push bekommen“, so der Panther-Sportdirektor weiter, der darüber hinaus „seinem“ Goalie Kevin Reich ein Extralob aussprach. „Nach seiner Einwechslung hat uns Kevin mit zwei tollen Paraden bei den Alleingängen von Fischbuch und Ehl im Spiel gehalten. Fällt in dieser Phase ein weiterer Gegentreffer, dann ist die Partie wohl entschieden. Daher waren es sicherlich zwei absolute Schlüsselmomente.“

Für Reich die "bislang schwerste Saison" in seiner Karriere

Für Reich selbst war der (Kurz-)Auftritt gegen die DEG indes zweifelsohne der positive Höhepunkt einer Saison, die er als die „bislang schwerste in meiner Karriere, speziell mental“ bezeichnete. Angefangen mit der schweren Krankheit seines Bruders, der daraus resultierenden psychischen Belastung und vorübergehenden „Auszeit“ sowie dem schweren Wiedereinstieg mit der 1:9-Schlappe in Wolfsburg zog sich der 27-Jährige Stück für Stück aus seinem Loch. „Besonders wichtig war für mich meine Leistung im letzten Hauptrunden-Match gegen Wolfsburg (4:1). In diesem Spiel habe ich mir selbst bewiesen, dass ich es noch kann und daraus entsprechend Selbstvertrauen gezogen“, meinte Reich, den es in der kommenden Spielzeit bekanntlich zurück in seine Geburtsstadt Iserlohn ziehen wird.

Dass er dann den ERC Ingolstadt möglicherweise als amtierender deutscher Meister verlassen wird, ist für Reich indes alles andere als undenkbar. „Ich denke, dass mit unserer Mannschaft wirklich alles möglich ist. Wenn du im letzten Drittel eines Play-off-Viertelfinalspiels einen Drei-Tore-Rückstand aufholst, dann gibt einem das enormes Selbstvertrauen und zeigt – gerade auch im Hinblick auf das Halbfinale –, dass man uns niemals abschreiben darf.“

Ingolstadts Kapitän Fabio Wagner erwartet eine "spannende Serie"

Apropos Halbfinale: In diesem treffen die Panther ab Freitag auf die Adler Mannheim, die sich in ihrer Serie mit 4:2 gegen die Kölner Haie durchgesetzt haben. „Die Adler sind ein großes und physisches Team. Auf deren harte Spielweise müssen wir uns von Anfang an einstellen“, so Kapitän Fabio Wagner, der „erneut eine enge und spannende Serie“ erwartet. Ob dann Kevin Reich nochmals zum Einsatz kommen wird, ist derzeit noch fraglich. Unmittelbar nach dem 7:6-Siegtreffer von Stefan Matteau in der Freitagspartie gegen die DEG sprang Goalie Michael Garteig von der Bank auf’s Eis, um mit seiner Mannschaft zu jubeln. Dabei wurde er von Düsseldorfs sichtlich frustriertem Alec McCrea, gegen den die Liga nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, buchstäblich über den Haufen gefahren. Garteig verletzte sich dabei wohl am Sprunggelenk. Beim ERC Ingolstadt geht man allerdings davon aus, dass der Kanadier im Halbfinale gegen Mannheim einsatzfähig sein wird.