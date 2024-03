ERC Ingolstadt

16:00 Uhr

Panther-Stürmer Philipp Krauß: „Es muss jeder daran glauben“

Plus Der ERC Ingolstadt steht nach der deutlichen 1:5-Klatsche im ersten Pre-Play-off-Spiel gegen Köln mit dem Rücken zur Wand. Wie Angreifer Philipp Krauß noch die Wende schaffen möchte.

Von Dirk Sing

Philipp Krauß, wie erklären Sie sich die deutliche 1:5-Niederlage des ERC Ingolstadt im ersten Pre-Play-off-Match gegen die Kölner Haie?

Krauß: Wir sind eigentlich ganz gut in diese Partie reingekommen, ehe Köln dann mit etwas Glück den Führungstreffer erzielt hat. Sehr unglücklich war natürlich auch das 0:2 direkt vor der Drittelpause, wodurch die Haie mit dem Momentum in den zweiten Abschnitt gestartet sind. Nach dem frühen dritten Gegentor sowie dem vierten ist es dann natürlich immer schwerer geworden. Gerade gegen ein Team, das an der eigenen blauen Linie so stark agiert wie Köln, ist es schwierig, sich gute Möglichkeiten zu erarbeiten.

