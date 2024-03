ERC Ingolstadt

18:30 Uhr

Teammanagerin Tanja Duschinger ist beim ERC Ingolstadt eine "Frau für alle Fälle"

Plus Ohne Tanja Duschinger geht beim ERC Ingolstadt kaum etwas. Seit Mai 2023 ist die Vohburgerin als Teammanagerin bei den Panthern tätig. Bei Spielern und Trainern genießt sie einen erstklassigen Ruf.

Von Dirk Sing

Würden sich die Profis des ERC Ingolstadt in dieser Saison ein Beispiel an Tanja Duschinger nehmen – der deutsche Meistertitel wäre ihnen wohl sicher! Seit dieser Saison arbeitet die Vohburgerin als Teammanagerin bei den Panthern und hat sich dort innerhalb kürzester Zeit aufgrund ihrer offenen Art, ihres enormen Fleißes und ihrer Zuverlässigkeit sowohl bei den Verantwortlichen als auch Trainern und Spielern bereits unverzichtbar gemacht.

„Tanja ist ein ganz wichtiger Teil des Teams hinter dem Team“, sagt Kapitän Fabio Wagner. „Sie kümmert sich um unendlich viele Dinge neben dem Eis, damit wir uns voll auf das Sportliche konzentrieren können. In allen Belangen ist Tanja für uns ein wichtiger Ansprechpartner. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, sie in unserer Truppe zu haben“, so Wagner weiter.

