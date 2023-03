ERC Ingolstadt

17:00 Uhr

Vor dem vierten Play-off-Spiel: Wann zündet das Powerplay des ERC Ingolstadt?

Plus Mit einer 2:1-Führung in der Play-off-Serie gastiert der ERC Ingolstadt am Dienstag bei der Düsseldorfer EG. Worauf es laut Angreifer Mirko Höfflin in dieser vierten Partie ankommt. Verteidiger Mat Bodie kehrt zurück.

Das liebste Kind eines Eishockey-Profis während den Play-offs ist nicht selten das eigene Schlafkissen. Ob bei Auswärtsreisen im Bus oder im Hotel soll es helfen, den „Schlaf des Gerechten“ zu finden, um bei der hohen körperlichen Beanspruchung entsprechend regenerieren zu können.

