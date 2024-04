Grönning rettet dem FC Ingolstadt in der 96. Minute einen Punkt

Der Stürmer des FC Ingolstadt trifft in der 96. Minute zum 1:1-Endstand gegen Arminia Bielefeld und verhindert, dass die Schanzer das vierte Heimspiel am Stück verlieren.

Alles deutete am Freitagabend daraufhin, als würde der FC Ingolstadt auch das vierte Heimspiel nacheinander verlieren. Die Schanzer lagen gegen Arminia Bielefeld nach einer über weite Strecken schwachen Leistung bis zur 96. Minute mit 0:1 zurück. Dann traf der eingewechselte Sebastian Grönning nach einer Ecke mit dem Kopf zum 1:1-Endstand und rettete seiner Mannschaft zumindest einen Punkt.

Köllner schickte die gleiche Startelf wie beim jüngsten 3:0-Sieg bei der SpVgg Unterhaching ins Rennen. Während die Schanzer im Mittelmaß festhängen, kämpft Bielefeld um den Klassenerhalt. Durch den jüngsten 2:0-Sieg gegen Duisburg hatte die Arminia den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte ausgebaut.

FC Ingolstadt agiert passiv

Die Gäste hatten von Beginn an viel Ballbesitz, spielten kontrolliert und versuchten, nichts anbrennen zu lassen. Die Ingolstädter ließen Tempo vermissen, weswegen sich ein äußerst zähes Spiel entwickelte. „Wir waren zu passiv“, haderte FCI-Torhüter Marius Funk. In der ersten halben Stunden spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, Torraumszenen gab es keine. Bryang Kayo zog einmal aus 17 Metern ab, Jonas Kersken hielt ohne Mühe (29.). Ansonsten herrschte Langeweile, bis Marcel Costly seinen eigenen Torhüter prüfte (39.). Ein Tor lag nicht in er Luft, fiel dann aus dem Nichts für die Gäste. Dem FCI gelang es nach einer Flanke nicht, den Ball zu klären. Der aufgerückte Außenverteidiger Louis Oppie ließ noch Yannick Deichmann aussteigen und zog flach ab. Marius Funk war zwar noch mit dem Fuß am Ball, konnte das 0:1 aber nicht verhindern (40.). „Den sollte ich halten“, sagte Funk selbstkritisch. Der Gegentreffer weckte die lethargisch agierenden Schanzer zunächst etwas auf. Bis zum Pausenpfiff bauten sie Druck auf, Ryan Malones Kopfball lenkte Kersten über den Querbalken (45.).

Der FCI enttäuschte nach Wiederbeginn weiterhin, ließ Genauigkeit und Zielstrebigkeit vermissen. Einzig nach Standards entstanden Möglichkeiten. Erneut ein Kopfball von Malone nach einer Ecke, den Kersken sicher parierte, erzeugte zumindest einen Hauch von Gefahr (54.). Einem Treffer näher kam David Kopazc, dessen Schlenzer Kersken über die Latte lenkte (65.). Nach der anschließenden Ecke köpfte Malone freistehend über den Querbalken (66.). Der FCI wurde etwas stärker, nach einem Kopfball von Simon Lorenz war erneut Kersken zur Stelle (69.).

Bielefelder Tor zählt nicht

Dazwischen hatte Bielefeld, das lange Zeit hauptsächlich daran interessiert war, den knappen Vorsprung zu verteidigen, eine Möglichkeit auf den zweiten Treffer. Merveille Biankadi kam nach einer Einzelaktion zum Schuss, Marius Funk parierte (67.). Etwas später wurde Oppies Schuss von Lorenz geblockt (73.). Manuel Wintzheimer traf zwar ins Tor, stand jedoch hauchdünn im Abseits (78.).

Somit blieb der FCI im Spiel und kam spät zum Ausgleich. Die fünfminütige Nachspielzeit war bereits abgelaufen, als Grönning zum 1:1 einköpfte (96.). „Wir hatten Probleme, uns Chancen zu erspielen. Nach Standards waren wir aber zuvor bereits gefährlich“, sagte Grönning. „Der Punkt ist sehr wichtig für uns.“

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, S. Lorenz, Malone, Guwara (62. Seiffert) – Fröde – Deichmann (46. Kopacz), Keidel (62. Dittgen), Kayo (79. Llugiqi) – Testroet (76. Grönning), Mause

Arminia Bielefeld Kersken – Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie – Corboz, Schreck – Putaro (71. Yildirim), Wörl (71. Özkan), Biankadi (85. Momuluh) – Klos (46. Wintzheimer)

Schiedsrichter Martin Speckner (Schnaittach) – Zuschauer 4000 Tore 0:1 Oppie (40.), 1:1 Grönning (90.+6).