Harte Landung: FC Ingolstadt verliert auch gegen Osnabrück

Der FC Ingolstadt unterliegt dem VfL Osnabrück mit 1:4 und kassiert die fünfte Niederlage in Serie. Trainer Guerino Capretti und Denis Linsmayer monieren vor allem die Schwäche nach gegnerischen Standards.

Die Niederlagenserie des FC Ingolstadt in der 3. Liga findet kein Ende. Am Sonntag verloren die Schanzer gegen den VfL Osnabrück mit 1:4 und damit ihr fünftes Spiel in Serie und bleiben im Tabellenniemandsland gefangen.

Entscheidend für die nächste Pleite waren drei Gegentore nach Standardsituationen. „Wir müssen schleunigst daran arbeiten. In der 3. Liga werden viele Spiele über Standards entschieden“, sagte Denis Linsmayer. FCI-Trainer Guerino Capretti hatte drei Wechsel vorgenommen. Für den gelbgesperrten Rico Preißinger, Felix Keidel und Maximilian Dittgen liefen Denis Linsmayer, Hans Nuno Sarpei und Valmir Sulejmani auf. Capretti hatte die Niedersachsen, die mit sechs Siegen in Folge nach Ingolstadt anreisten, im Vorfeld als „die Mannschaft der Stunde“ tituliert.

FC Ingolstadt geht in der zweiten Minute in Rückstand

Die Osnabrücker warfen bereits nach zwei Minuten das Ingolstädter Spielkonzept über den Haufen. Nach einem kurzen Eckball fälschte Lukas Kunze den Ball ab, den Erik Engelhardt zum 0:1 einschob. „Natürlich gehen die Köpfe da runter. Ich fand aber, dass wir danach im Spiel waren“, ordnete Capretti die Spielphase ein. Die Schanzer versuchten Ruhe ins Spiel zu bringen und sich zu fangen. Sie ließen den Ball laufen, offensiv fehlte beim letzten Pass aber oftmals die Präzision. In der 19. Minute brachte Calvin Brackelmann mit seinem Ausgleich die Schanzer zurück ins Spiel. Nach einer Ecke wurde Valmir Sulejmanis Schuss noch geblockt, Brackelmann schob aus kurzer Distanz ein. Das Team schien sich gefangen zu haben, ehe ein Fehler von Marius Funk wieder für den Rückstand sorgte (26.). Einen Freistoß aus dem Halbfeld von Osnabrücks Sven Köhler ließ Funk zum 1:2 passieren. Caprettis Mannschaft versuchte, zum Ausgleich zu kommen, doch Pascal Testroets Volley (33.) und Tobias Bechs Abschluss (44.) waren zu harmlos. In der 39. Minute ging David Kopacz allein auf dem Weg zum Sechszehner nach einem Zweikampf gegen Maxwell Gyanmfi zu Boden. Doch für eine Rote Karte war es in dieser Szene zu wenig. Die Niedersachsen traten selbstbewusst auf, ohne das Spiel zu dominieren. Doch sie nutzten ihre Chancen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte ein weiterer Standard für das zwischenzeitliche 1:3. Köhlers Freistoß fand Engelhardts Kopf, der vor Funk an den Ball kam und einköpfte. „Standards haben wir gestern trainiert, da hat es funktioniert. Heute hat es im Spiel nicht funktioniert. Wenn du zur Halbzeit 1:3 gegen Osnabrück im Rückstand bist, ist das Spiel einfach gelaufen“, analysierte Testroet.

FC Ingolstadt fehlt die Genauigkeit

Im zweiten Durchgang war der FCI bemüht, den Anschluss wiederherzustellen, doch gefährliche Torsituationen entstanden nicht. Osnabrück versuchte, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Timo Beermanns Kopfball nach einer Ecke verfehlte knapp das Tor (50.), Noel Niemanns Schuss aus 18 Metern wurde gut von Funk entschärft. Die Schanzer steckten zwar weiterhin nicht auf, doch es fehlte offensiv die Genauigkeit und defensiv die Zuordnung. Rechtsverteidiger Omar Traoré sorgte mit seinem ungestörten Schuss aus 18 Metern ins untere rechte Eck zum 1:4 für die Entscheidung (73.).

Für Linsmayer wäre trotz des 1:3-Halbzeitrückstands noch etwas möglich gewesen: „Wenn wir das 2:3 machen, bekommen wir noch eine Chance auf das 3:3. Aber defensiv als auch offensiv waren wir klar zweiter Sieger. Wir haben in den vergangenen neun Spielen sieben Niederlagen kassiert. Da bedingt das eine das andere. Wir müssen die Kraft und Energie als Mannschaft bündeln.“ Pascal Testroet beschwor ebenfalls den Zusammenhalt. „Wir müssen zusammenstehen. Wir kommen da nur gemeinsam raus.“ Capretti erklärte, worauf es für ihn den nächsten Wochen ankommt. „Mein Augenmerk ist, die Jungs wieder in die Spur zu bringen. Wir brauchen Erfolgserlebnisse, müssen Zweikämpfe und Luftduelle gewinnen und Tore erzielen.“.

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Musliu, Schröck, Brackelmann (46. Franke) – Linsmayer (75. P. Schmidt) – Sarpei (83. Stevanovic), Kopacz – Bech, Testroet, Sulejmani (46. Hawkins)

VfL Osnabrück P. Kühn – O.H. Traoré, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl – Köhler – L. Kunze (77. Wiemann), Tesche (87. Wähling) – Niemann (77. Rorig), Engelhardt (87. Higl), Putaro (64. Heider)

Schiedsrichter Max Burda (Berlin) – Zuschauer 3514 – Tore 0:1 Engelhardt (2.), 1:1 Brackelmann (19.), 1:2 Köhler (26.), 1:3 Engelhardt (45.+2), 1:4 O.H. Traoré (73.).