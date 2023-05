A-Klasse Neuburg: Acht auf einen Streich

Plus In der A-Klasse Neuburg zeigt sich Sinnings Florian Pinter torhungrig. Der BSV Neuburg verliert erneut.

Trotz einer 1:2-Niederlage bei der SG Holzheim/ Münster II verteidigte der SV Bayerdilling zum Saisonende seinen dritten Tabellenplatz in der A-Klasse Neuburg. Dagegen rutschte der vor Beginn dieser Spielzeit hoch eingeschätzte BSV Neuburg durch die 1:2-Pleiten gegen die TSG Untermaxfeld II auf einen enttäuschenden fünften Rang ab.