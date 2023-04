Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: BSV Neuburg gelingt die Revanche

Plus In der A-Klasse Neuburg gewinnt der BSV Neuburg das Stadtderby beim VfR Neuburg II verdient mit 2:0. Der SV Bertoldsheim präsentiert sich in bester Torlaune.

Schadlos hielt sich am Wochenende das Führungs-Quartett der A-Klasse Neuburg: Der SV Bertoldsheim, BSV Neuburg, FC Illdorf und SB Bayerdilling holten sich allesamt drei Punkte.

FC Staudheim – SV Bayerdilling 1:2: Das gut besuchte Lokalderby begann überaus ereignisreich. In der fünften Minute köpfte Staudheims Kapitän Matthias Wilhelm zur Führung für die Hausherren ein. Die Antwort des SVB ließ aber nicht lange auf sich warten: Ein platzierter Schuss von Christoph Gietl aus 20 Meter brachte den 1:1-Ausgleich. Die erste Hälfte war insgesamt ausgeglichen, wobei Bayerdilling mehr gefährliche Chancen hatte, diese jedoch nicht verwerten konnte.

Auch die zweite Hälfte bot eher fußballerische Magerkost. Das Spiel lebte jedoch von der Spannung. Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Fehlpässe im Mittelfeld. Die Zuschauer rechneten bereits mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Doch in der 88. Minute kamen die Gäste mit der einzigen Möglichkeit im zweiten Durchgang durch einen 16-Meter-Schuss von Simon Gietl zum glücklich und umjubelten Auswärtssieg. (fcs)

