A-Klasse Neuburg: Der SV Bertoldsheim patzt in Überzahl

Plus Der SV Weichering gleicht gegen den Tabellenführer in der Schlussminute zum 4:4 aus. Während der SV Straß und der SV Wagenhofen klare Erfolge feiern, gelingt dem TSV Ober-/Unterhausen der erste Saisonsieg.

Der SV Bertoldsheim kam im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg trotz langer Überzahl beim SV Weichering nicht über ein 4:4 hinaus. Unterdessen feierte der TSV Ober-/Unterhausen mit einem 2:0 gegen die TSG Untermaxfeld II den ersten Saisonsieg.