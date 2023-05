A-Klasse Neuburg: Der Tabellenführer strauchelt

Plus Weil der SV Bertoldsheim mit 2:3 verliert, kann der FC Illdorf wieder aus eigener Kraft Meister werden. BSV Neuburg bleibt zum dritten Mal in Folge sieglos.

Der FC Illdorf, der mit 1:0 bei der SG Edelshausen gewann, kann sich den Titel in der A-Klasse Neuburg wieder aus eigener Kraft holen. Dabei profitierte der Tabellenzweite von einer Niederlage des SV Bertoldsheim bei der SG Holzheim/ Münster.