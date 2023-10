A-Klasse Neuburg: Die Verfolger lassen Punkte liegen

Plus Der SV Wagenhofen kommt beim FC Staudheim nicht über ein 1:1 hinaus, der SV Weichering verliert beim BSV Neuburg mit 2:4. Der VfR Neuburg II dreht beim 4:0 gegen Feldkirchen in der zweiten Hälfte auf.

Der SV Wagenhofen ist durch ein 1:1 beim FC Staudheim nicht näher an das Spitzenduo der A-Klasse Neuburg, das sich unentschieden trennte (siehe NR-Doppelpass), herangerückt.