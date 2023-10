A-Klasse Neuburg: SV Bertoldsheim lässt nichts anbrennen

Plus Der Tabellenführer der A-Klasse Neuburg, SV Bertoldsheim, führt bereits zur Halbzeit mit 5:0 und besiegt den SC Feldkirchen am Ende mit 6:0. Der SV Weichering muss sich im Spitzenspiel dem SV Straß mit 1:3 geschlagen geben.

