Fußball-Bezirksliga Nord

vor 48 Min.

Bezirksliga Nord: Großer Umbruch beim VfR Neuburg bleibt aus

Plus Zwei Spieltage vor Schluss zieht der Erste Vorsitzende des VfR Neuburg, Peter Krzyzanowski, ein überaus zufriedenes Fazit. Auch die ersten drei Neuzugänge stehen bereits fest.

Von Dirk Sing

Zwei Spieltage sind in der Fußball-Bezirksliga Nord noch zu absolvieren. Dann ist die Saison 2023/24 – zumindest für die Vereine, die in Sachen Auf- und Abstiegs-Relegation nicht involviert sind – Geschichte. Auch die Kicker des VfR Neuburg gehören zu jener Spezies, die in knapp zwei Wochen ihre Füße entspannt hochlegen und die (relativ kurze) fußballfreie Zeit genießen können.

Ungeachtet der beiden noch ausstehenden Partien am Samstag (15.30 Uhr) beim SV Wörnitzstein sowie acht Tage später gegen den VfR Jettingen (14 Uhr) zieht der Erste Vorsitzende Peter Krzyzanowski bereits ein äußerst zufriedenes Fazit. „Nach dem großen personellen Umbruch im Sommer sowie dem schweren Start hat sich unsere Mannschaft im weiteren Verlauf erstklassig entwickelt. Man darf nicht vergessen, dass es für einige Jungs die erste komplette Saison im Seniorenbereich war“, so Krzyzanowski, der vor allem seinen Trainern Marco Küntzel, Sebastian Habermeyer und Michael Scheuermeyer (zweite Mannschaft) ein großes Lob aussprach: „Dieses Trio hat wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

