Der VfR Neuburg setzt auf die Jugend

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg spielt am Sonntag beim FC Horgau.

Der VfR Neuburg hat sich vergangene Woche für seine gute Leistung gegen den VfL Ecknach nicht belohnen können und stand, wie so oft in dieser Saison, am Ende mit leeren Händen da.

Trotz der 1:2-Niederlage zeigt sich Trainer Alexander Egen im Großen und Ganzen zufrieden mit der Leistung seines Teams und lobt vor allem die defensive Stabilität und das geschlossene Auftreten seiner Mannschaft. Was er allerdings bemängelt ist, dass „wir nur ein Tor erzielen konnten und gerade gegen Ende der Partie mit zu wenig Entschlossenheit auf den Ausgleich gedrängt haben“. Wer einen Blick auf die Start-Aufstellung der Lila-Weißen in dieser Partie warf, dem dürfte schnell aufgefallen sein, dass sich besonders viele junge Spieler beweisen durften. Insgesamt sechs Akteure mit Jahrgang 2000 und jünger, darunter mit Nikolai Krzyzanowksi und Luis Frohmajer sogar zwei A-Jugend Spieler, durften von Anfang an ran. Eine Entwicklung, die Egen sehr gefällt. „Das ist der Weg, den wir beim VfR Neuburg gehen wollen. Spieler aus der Umgebung und der eigenen Jugend in unserer ersten Mannschaft einzubauen.“

VfR Neuburg will sich in der Bezirksliga etablieren

Dabei wolle man sich zunächst die nächsten Jahre in der Bezirksliga etablieren und im besten Falle mittel- oder langfristig den Landesligafußball zurück nach Neuburg bringen. Um das erste Etappenziel, sich in der Bezirksliga festzusetzen, nicht zu gefährden, soll nun schnellstmöglich der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht werden. Während die drei Letztplatzierten Affing, Maihingen und Nördlingen II schon weit abgeschlagen vom Rest der Liga sind, befindet sich quasi fast der ganze Rest der Bezirksliga Schwaben Nord im Kampf gegen Relegationsplatz 13, auf dem sich aktuell die U23 des TSV Rain befindet. Dabei liegen zwischen jenem 13. Platz und Rang vier lediglich sechs Punkte. Für den Trainer des VfR geht es folglich in den nächsten Wochen darum, „nicht hinten rein zu rutschen“. Um dies zu verhindern, fordert er von seiner Mannschaft die nötige Einstellung und Leidenschaft, da diese Tugenden laut ihm primär darüber entscheiden werden, welche Teams bis zum Ende um den Klassenerhalt bangen müssen.

Die nächste Möglichkeit, einen Schritt ins gesicherte Tabellenmittelfeld zu machen, bietet sich am Sonntag auswärts beim FC Horgau (15 Uhr). Die Horgauer, die zwei Punkte mehr als die Neuburger vorzuweisen haben, sind Egen aus dem Hinspiel als „unangenehm bespielbares Team“ in Erinnerung geblieben. Der FC agiere aus einer sicheren Defensive und sei seit Jahren eingespielt. Dennoch ist die Zielsetzung für Egen klar: „Wir fahren nach Horgau, um das Spiel zu gewinnen.“