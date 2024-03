Fußball-Bezirksliga Nord

20:00 Uhr

VfR Neuburg besiegt zum Auftakt den TSV Hollenbach mit 2:1

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg erkämpft sich im ersten Punktspiel des Jahres 2024 gegen den TSV Hollenbach einen 2:1-Sieg. Wie Trainer Marco Küntzel die Partie einordnet.

Von Dirk Sing

Als Schiedsrichter Veit Sieber das Bezirksliga-Nachholspiel zwischen dem VfR Neuburg und TSV Hollenbach nach 97 Minuten beendete, musste Marco Küntzel erst einmal durchpusten. Kein Wunder, schließlich hatte der Trainer der Lilaweißen an der Seitenlinie Schwerstarbeit geleistet. Immer und immer wieder war Küntzel damit beschäftigt, seine Schützlinge lautstark zu dirigieren, verschieben, korrigieren und ihnen offensiv wie defensiv Laufwege aufzuzeigen. Und das letztlich mit Erfolg, schließlich starteten die Neuburger mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg in das Punktspiel-Jahr 2024.

„Dass das heute kein spielerischer Leckerbissen werden beziehungsweise die Mannschaft am Ende gewinnen würde, die es mehr wollte, war klar“, resümierte Küntzel. Dementsprechend hatte der Ex-Profi seiner Truppe in Sachen Kampf und Einsatzwillen „absolut nichts vorzuwerfen. Von dieser Seite her hat alles wunderbar gepasst“. In spielerischer Hinsicht allerdings sah Küntzel indes „noch sehr viel Luft nach oben“.

