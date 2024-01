Fußball

vor 18 Min.

BSV Berg im Gau gewinnt Hallenturnier in Karlshuld

Plus Der Kreisklassist setzt sich im Finale gegen den VfR Neuburg II mit 4:1 durch. Während der Gastgeber den vierten Platz belegt, setzt der TSV Pöttmes auf eine ungewöhnliche Taktik.

Nach dem Titel beim Hallenturnier des Altlastlandkreises Schrobenhausen gewann der BSV Berg im Gau auch die Veranstaltung beim SV Karlshuld in überzeugender Manier.

Erneut untermauerte Berg im Gaus Trainer Martin Froncek seine Klasse. Er wurde mit insgesamt sieben Treffern Torschützenkönig und führte seine Truppe auf die Siegerstraße. Nur der Gastgeber SV Karlshuld luchste dem Turniersieger in der Gruppenphase ein 3:3-Remis ab. Die große Überraschung aber war der zweite Anzug des VfR Neuburg, der im Halbfinale dem gut gestarteten Gastgeber nach Strafstoßschießen den Einzug in das Finale vermasselte. Auch in Endspiel gab die Truppe von Michael Scheuermeyer eine gute Figur ab.

