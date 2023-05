1:1 gegen Türk Pfaffenhofen: SV Karlshuld setzt ein Ausrufezeichen

Plus Donau/Isar-Kreisklassist SV Karlshuld trotzt dem Tabellendritten Türk Pfaffenhofen ein verdientes 1:1-Remis ab. Dabei zeigen die Mösler im zweiten Abschnitt eine Leistungssteigerung.

Der SV Karlshuld hat sich durch ein hochverdientes 1:1-Unentschieden gegen den Tabellendritten Türk SV Pfaffenhofen im Kampf um den Abstiegs-Relegationsplatz in der Kreisklasse Donau/Isar 2 zurückgemeldet.

Völlig erschöpft lag Karlshulds Spielertrainer Dominik Berchermeier nach dem Schlusspfiff auf dem Rasen. Auch nach einer kurzen Verschnaufpause konnte er sich nicht wirklich über den Punktgewinn freuen. „Es ist erneut der Wahnsinn, wie viele Torchancen wir wieder vergeben habe. Uns fehlt einfach ein echter Stürmer, der die Dinger reinmacht“, so der SVK-Coach, der mit seinem neunten Saisontreffer das Spiel noch aus Feuer riss.