Der SV Karlshuld feiert ein Schützenfest gegen das Schlusslicht

Plus Der SV Karlshuld besiegt Fatih Ingolstadt II mit 14:1 und feiert einen gelungenen Start.

Gut aus den Startlöchern kam der SV Karlshuld, der im ersten Punktspiel 2024 das Schlusslicht der A-Klasse 3 Donau/Isar, FC Fatih Ingolstadt II, mit 14:1 bezwang. Bereits in der zweite Minute erzielte SVK-Torjäger Alex Libeg die Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später erhöhte der zweite Neuzugang, Daniel Amrehn, auf 2:0, ehe erneut Libeg auf 3:0 erhöhte. Etwas unglücklich agierte Torhüter als Julian Eisenhofer, als er einen Strafstoß verschuldete und Murat Sucuoglu auf 1:3 verkürzte. Damit hatten die Gäste ihr bereits Pulver verschossen. Tobias Walter traf zum 4:1 (27.). Amrehn „knallte“ das Spielgerät aus 25 Metern in den Winkel (33.), ehe Libeg noch vor dem Seitenwechsel (36./38) zum 6:1-Pausenstand erhöhte.

Aufregung gab es, als sich Mevlüt Keskin ein rüdes Foulspiel leistete und mit dem auf den Platz stürmenden SVK-Trainer Dominik Berchermeier aneinandergeriet – was Schiedsrichter Thomas Benzinger für beide mit der Roten Karte bestrafte. Auch in der zweiten Halbzeit ließ Karlshuld nicht nach und führte die überforderten Gäste regelrecht vor. Mit einen Doppelschlag (46/53.) stellte Libeg auf 7:1, ehe Amrehn (58.) nachlegte. Jonas Schilling (60./69./77.), Amrehn (73.), Johannes Ansorge (75.) und Alexander Schinko (90./Strafstoß) sorgten für das 14:1.