Fußball

17:45 Uhr

Eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen für den SV Bayerdilling

Plus Trainer Simon Clari kehrt beim SV Bayerdilling auf den Platz zurück und erhofft sich davon mehr Stabilität für die Mannschaft. Welches Ziel er sich für die Restsaison in der A-Klasse Neuburg gesetzt hat.

Von Adrian Hauk

Eine Saison mit Höhen und Tiefen hat der SV Bayerdilling bislang in der A-Klasse Neuburg hinter sich. Aus diesem Grund soll in der Rückrunde vor allem mehr Konstanz in die eigenen Leistungen kommen.

Bisheriger Saisonverlauf: Mit 21 Punkten aus den ersten 14 Partien rangiert der SVB derzeit auf dem siebten Tabellenrang. Der Abstand auf den Spitzenreiter SV Bertoldsheim beträgt bereits 15 Punkte. Aber auch das Schlusslicht TSV Ober-/Unterhausen ist schon 16 Zähler entfernt. Sechs Siegen stehen fünf Niederlagen sowie drei Unentschieden gegenüber. Auffällig ist, dass man gegen keinen der „Top Drei“ bislang punkten konnte, dagegen gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte bis auf den Ausrutscher gegen die TSG Untermaxfeld II (0:5) konsequent gewann.

Das war gut: „Wir haben uns nach einem durchwachsenden Start mit lediglich vier Punkten aus den ersten fünf Partien stabilisiert. Außerdem war es nach dem Trainerwechsel nicht leicht. Deshalb bin ich zufrieden, dass wir uns gegen Ende der Rückrunde gesteigert haben“, sagt Spielercoach Simon Clari . Zudem war der SV Bayerdilling bis auf die Partien gegen die Zweitvertretung der TSG Untermaxfeld (0:5) sowie den SV Straß (0:4) nie chancenlos und verlor in mehreren Spielen „denkbar knapp“. Unter anderem unterlag man dem Spitzenreiter aus Bertoldsheim im ersten Rückrunden-Match nur knapp (0:1) oder musste gegen den SV Wagenhofen durch zwei Gegentore in den letzten fünf Minuten noch ein 3:3 hinnehmen.

Das muss besser werden: Das große Problem der Hinrunde war laut Clari die Chancenverwertung. „Wir spielen uns viele Möglichkeiten heraus, schießen aber kaum Tore.“ So erzielte sein Team bisher erst 21 Treffer. Nur fünf Mannschaften trafen noch seltener. „Außerdem wünsche ich mir mehr Konstanz. Wir müssen uns mehr stabilisieren, auch im Hinblick für nächste Saison“, sagt Clari . So gab es neben souveränen Siegen auch immer wieder unnötige Unentschieden wie beispielsweise gegen die Zweitvertretung des BSV Berg im Gau (1:1) oder eben den SV Wagenhofen (3:3).

Kommen und Gehen: Im Kader gab es wenige Veränderungen. Clari selbst kehrt nach seiner Verletzung auf den Platz zurück. Dies könnte in der Rückrunde zu mehr Stabilisierung innerhalb der Mannschaft führen. Jedoch verletzten sich Patrick Gajda und Matthias Krüger und stehen für längere Zeit nicht zur Verfügung.

Saisonziel: Clari weiß, dass der SVB wohl kaum eine Rolle im Auf- oder Abstiegskampf spielen wird. Aus diesem Grund möchte er auch in erster Linie „eine Entwicklung innerhalb der Mannschaft sehen. Wir wollen reifer spielen und unsere Chancenverwertung verbessern“. Der Coach weiter: „Auch wenn nicht mehr viel nach oben und unten geht, sollte es das Ziel sein, uns zwei Plätze nach oben zu arbeiten und die Saison möglichst auf Platz vier zu beenden.“

Punktrunden-Auftakt: 10. März, 14 Uhr, gegen den BSV Neuburg.

NR-Prognose: Der SV Bayerdilling spielte bislang eine unaufgeregte Saison. Dabei wird es auch in der Rückrunde bleiben. Die Pflichtaufgaben werden weiterhin erledigt, für eine Platzierung unter den „Top Vier“ muss allerdings eine Leistungssteigerung her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen