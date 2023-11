Der TSV Burgheim bleibt in der Kreisklasse Neuburg auf Tuchfühlung

Plus Während der TSV die DJK Langenmosen mit 3:0 besiegt, kommt der BSV Berg im Gau nur zu einem Unentschieden. TSG Untermaxfeld gewinnt Moos-Derby gegen den SV Grasheim mit 4:1.

Der SV Grasheim bleibt nach der 1:4-Niederlage bei der TSG Untermaxfeld in der Kreisklasse Neuburg weiterhin punktlos. Souverän mit 3:0 besiegte der TSV Burgheim die DJK Langenmosen.