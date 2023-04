Kreisklasse Neuburg: Big Point für den SV Klingsmoos

Plus Der Spitzenreiter der Kreisklasse Neuburg, SV Klingsmoos, kommt beim Tabellenzweiten SG Münster/Holzheim zu einem knappen 1:0-Sieg. Im Tabellenkeller geben der SC Rohrenfels und SC Ried ein deutliches Lebenszeichen.

Einen möglicherweise vorentscheidenden Sieg im Aufstiegsrennen der Kreisklasse Neuburg fuhr der SV Klingsmoos beim Verfolger SG Münster/Holzheim ein. Im Tabellenkeller kamen sowohl der SC Rohfrenfels als auch SC Ried zu Erfolgen.

Mitte der zweiten Hälfte dann die spielentscheidende Szene: Patrick Hammerl, zuvor schon einmal für zehn Minuten auf der „Strafbank“, legte Müller im Strafraum der Spielgemeinschaft. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tobias Narr(68.). Patrick Hammerl sah in dieser Aktion auch die Ampelkarte (68.). Erst danach wachte Münster/Holzheim auf. Doch außer einigen halben Gelegenheiten wollte keine echte Gefahr mehr entstehen. Somit nahm der Spitzenreiter die drei Punkte mit nach Hause. (mwe)