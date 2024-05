Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Herber Dämpfer für den FC Zell/Bruck

Plus In der Kreisklasse Neuburg kassiert der FC Zell/Bruck gegen das Schlusslicht SV Grasheim eine bittere 3:4-Heimpleite. Der TSV Burgheim liegt nach dem 5:1-Derbysieg gegen Illdorf weiter auf Aufstiegskurs.

Einen weiteren großen Schritt in Richtung Kreisliga-Aufstieg machte der Tabellenführer der Kreisklasse Neuburg, TSV Burgheim, mit dem 5:1-Erfolg im Gemeindederby gegen den FC Illdorf. Die Verfolger SC Ried, SG Münster/Holzheim und der diesmal spielfreie BSV Berg im Gau weisen indes allesamt die gleiche Punktzahl auf.

FC Ehekirchen II – SC Rohrenfels 4:1: Den ersten Angriff in diesem Derby blieb den Rohrenfelsern vorbehalten. Eine Rückgabe fand David Ibraimovic am Strafraum, der den Ball über das Gehäuse jagte. Einen schönen Angriff trug in der Folge der FCE vor. Nach einer schönen Kombination von Florian Ettenreich und Simon Schmaus wurde Luis Gschwender freigespielt, der den Ball eiskalt im Tor versenkte. Dann kam Schmaus frei zum Schuss. Diesen entschärfte jedoch Denis Kunz im SCR-Kasten. In der Folge zielte Josef Fischer den nach einer Ecke aus zwölf Metern vorbei. Kurz vor der Halbzeit kam Eduard Hardok Eduard aus 14 Metern zum Abschluss, stellte dabei aber Michael Daferner vor keine größeren Probleme.

Gleich nach dem Wiederbeginn konnte Dominik Höger den Ball am Fünf-Meter-Raum unbedrängt mit der Brust stoppen, brachte diesen jedoch nicht an Daferner vorbei. Danach setzte sich Schmaus an der Mittellinie gegen die gesamte Hintermannschaft der Gäste durch und erhöhte auf 2:0. Dabei blieb es aber nicht lange. 60 Sekunden später tauchte wieder Schmaus allein vor Kunz auf, legte dann im letzten Moment quer auf Nicklas Specht – 3:0. In der Folge drückte der FCE weiter auf’s Gas, vergaß dabei jedoch das Verteidigen. Dies nutzte Georg Brandner in der 67. Minute zum 1:3-Anschlusstreffer. Kurz danach wurde der alte Abstand allerdings wieder hergestellt: Specht bestrafte einen Fehler der SCR-Hintermannschaft und stellte den 4:1-Endstand her. (mb)

