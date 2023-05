Kreisklasse Neuburg: Siege für die Kellerkinder

Plus Neben dem SC Rohrenfels punkten im Abstiegskampf auch der SV Straß und der SC Ried. Der SV Klingsmoos lässt im Derby gegen den FC Ehekirchen II nichts anbrennen und gewinnt mit 4:0.

Der SC Ried, der SV Straß und der SC Rohrenfels (siehe NR-Doppelpass) haben in der Kreisklasse Neuburg Siege im Abstiegskampf gefeiert.