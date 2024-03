Fußball-Kreisklasse Neuburg

vor 60 Min.

Kreisklasse Neuburg: TSV Burgheim bleibt in Lauerstellung

Plus In der Kreisklasse Neuburg kommt der TSV Burgheim beim SV Steingriff zu einem 3:2-Erfolg. Einen Auftakt nach Maß legt auch der SC Ried hin, der die TSG Untermaxfeld deutlich mit 5:2 besiegt.

Der TSV Burgheim bleibt in der Kreisklasse Neuburg dem Spitzenreiter SG Münster/Holzheim weiter dicht auf den Fersen. Einen deutlichen Sieg feierte der SC Ried gegen Untermaxfeld.

FC Ehekirchen II – FC Illdorf 1:0: Bereits in der vierten Minute hätte Daniel Lehnbaur den FCE in Führung bringen können, als er ein Missverständnis in der Gästeabwehr ausnutzte, dazwischen ging und den Ball nur knapp am langen Pfosten vorbeischob. In der Folge verflachte die Partie mehr und mehr. Das Geschehen spielte sich mit leichten Ehekirchener Feldvorteilen weitgehend im Mittelfeld ab. Chancen waren Mangelware. Ganz anders die zweite Halbzeit: Ehekirchen erhöhte den Druck und drängte die tief stehenden Gäste immer mehr in den eigenen Sechzehner. In der 55. Minute legte Michael Gerbl per Kopf auf Florian Ettenreich ab, der knapp drüber schoss. Bei einem Steckpass von Manuel Rott auf Ettenreich war der aufmerksame Gästekeeper Florian Stöckl einen Schritt schneller.

Auch Rott scheiterte an Stöckl, als er in der 75. Minute an der Strafraumgrenze abzog. Ebenso Peter Füger per Freistoß (82.). Die mittlerweile verdiente Führung fiel dann in der 83. Minute: Der eingewechselte Samuel Zimmerer wurde von Daniel Lehnbaur auf rechts geschickt, zog dynamisch in den Strafraum und ließ Stöckl keine Chance. Nun war es vorbei mit der Illdorfer Defensiv-Strategie. Ehekirchen musste den knappen Vorsprung verteidigen. Da FCE-Keeper Michael Daferner in der 88. Minute einen Freistoß sehenswert aus dem Kreuzeck holte und auch den Nachschuss im kurzen Eck parierte, blieb es bei dem zwar knappen aber verdienten Sieg für Ehekirchen. (alba)

