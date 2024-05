Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Überraschung im Gemeindederby?

Plus Der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisklassist FC Illdorf hat derzeit mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Dennoch hofft Spielertrainer Alexander Gerbl am Sonntag gegen Burgheim auf etwas Zählbares.

Von Adrian Hauk

Der Aufsteiger FC Illdorf spielt eine schwierige Saison in der Kreisklasse Neuburg. So stehen die Schützlinge von Trainer Alexander Gerbl mit 15 Punkten aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. Und nun steht am Sonntag (15 Uhr) auch noch das Gemeindederby beim Spitzenreiter TSV Burgheim auf dem Programm.

Bei dem Illdorfern liegt dabei noch das 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenletzten SV Grasheim am vergangenen Spieltag schwer im Magen. „Es fühlt sich natürlich nicht so gut an“, fasst Gerbl zusammen und fügt an: „Man hat uns eine gewisse Nervosität angemerkt. Mi diesem Remis konnten wir wenigstens den Abstand auf Grasheim gleichhalten.“

