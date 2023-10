Kreisklasse Neuburg: Untermaxfeld und Ried feiern Kantersiege

Plus André Fleury erzielt beim 5:1-Erfolg der TSG gegen Rohrenfels drei Tore. Während der SCR mit einem 4:0 gegen Grasheim den ersten Heimsieg feiert, gelingt dem FC Illdorf im Abstiegskampf ein Befreiungsschlag.

Das Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg zwischen der SG Münster/Holzheim und dem BSV Berg im Gau endete 1:1. Einen deutlichen Erfolg feierte die TSG Untermaxfeld beim 5:1 gegen den SC Rohrenfels.