Unentschieden im Kellerduell der Kreisklasse Neuburg

Die TSG Untermaxfeld musste sich bereits am Freitagabend im Verfolgerduell in der Kreisklasse Neuburg beim BSV Berg im Gau mit 1:2 geschlagen geben. Der SC Ried befindet sich nach einem 3:1-Erfolg in Rohrenfels in Schlagdistanz zum Relegationsplatz.

BSV Berg im Gau – TSG Untermaxfeld 2:1 Einen herben Dämpfer im Aufstiegskampf musste die TSG Untermaxfeld im Verfolgerduell in Berg im Gau hinnehmen. Die Hausherren gingen vor 150 Zuschauern in der 20. Minute durch Nico Schlingmann in Führung, die Tim Winter nach knapp einer halben Stunde sogar ausbaute (32.). Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Dominik Westermayer der 1:2-Anschlusstreffer (44.). In Durchgang zwei versuchten die Gäste zwar nochmals alles, dieser Partie noch eine Wendung zu geben. Nachdem dies allerdings nicht mehr gelang, konnte der BSV Berg im Gau am Ende einen wichtigen „Dreier“ bejubeln. (AZ)

FC Illdorf – SV Grasheim 1:1 In der ersten Halbzeit war der FCI klar die spielbestimmende Mannschaft und konnte sich einige gute Chancen herausspielen. Eine Führung wäre verdient gewesen, doch es fehlte stets die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Kasten. Nach dem Wiederbeginn kamen die Gäste wesentlich wacher aus der Kabine als die Illdorfer. Dementsprechend erzielte Maximilian Beck durch einen verwandelten Foulelfmeter die Führung für Grasheim . Wachgerüttelt von diesem Rückstand gelang Christoph Meier nur vier Minuten später per Kopf der Ausgleich. Danach wurde das Match durch viele Unterbrechungen aus seinem Rhythmus gebracht. In der 80. Minute hatte Lukasz Sztyrc die erneute Führung für die Gäste auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten. Kurz vor Schluss hätten Alexander Gerbl und Rene Reiter dann die Hausherren auf die Siegerstraße bringen können. Doch auch deren Möglichkeiten blieben ungenutzt. (fci)

DJK Langenmosen – FC Ehekirchen II 0:5 In der 19. Minute traf Louis Gschwender zur Führung für die Gäste. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Simon Schmauss auf 2:0 (47.). Nur neun Minuten später war es erneut Gschwender , der zum 3:0 traf. Florian Ettenreich reihte sich in der 69. Spielminute in die Torschützenliste ein und Gschwender setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt. (AZ)

SV Steingriff – FC Zell / Bruck 2:2 Nach 30 Minuten traf Christoph Vetter zur Führung für die Gäste. Kurz vor der Pause war es erneut Vetter , der auf 2:0 für die Zeller stellte. Der SV Steingriff kam jedoch stärker aus der Halbzeit und erzielte in der 63. Minute durch Sebastian Heinzlmeier den Anschlusstreffer. Drei Minuten vor Ende durfte der SVS erneut jubeln, als Tobias Wintermayr den 2:2-Endstand erzielte. (AZ)

SC Rohrenfels – SC Ried 1:3 Der SC Ried bleibt durch den souveränen Sieg gegen den SC Rohrenfels weiter an den Aufstiegsplätzen dran. Kurz vor der Halbzeit traf Matthias Riedelsheimer zum 1:0 für den SC Ried . Nach der Halbzeit erzielte Dominik Höger den Ausgleich zum 1:1. In der Schlussphase der Partie drehte der SC Ried das Spiel auf seine Seite und erzielte durch Matthias Riedelsheimer (72.) und Maximilian Maschke (85.) den 3:1-Endstand. Der SC Ried bleibt damit weiterhin drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten BSV Berg im Gau, während der SC Rohrenfels nun schon seit vier Partien sieglos ist. (AZ)

