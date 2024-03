Kreisliga Ost: Chancenwucher kostet Punkte

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim vergibt beim 0:2 gegen den TSV Pöttmes einen Elfmeter. Auch der FC Rennertshofen verschießt beim 1:1 in Dasing einen Strafstoß.

