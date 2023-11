Kreisliga Ost: Die SpVgg Joshofen-Bergheim jubelt im Moos

Plus Die SpVgg gewinnt nach zwei Toren von Johannes Böck beim SV Klingsmoos mit 2:1. David Pickhard schießt den FC Rennertshofen in der Nachspielzeit zum 4:3-Sieg beim SV Hammerschmiede.

